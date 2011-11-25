Рецепты салатов с пастой

Долгое время такое простое блюдо, как салат с пастой, или, по-русски - с макаронными изделиями казался мне каким-то нелогичным, неправильным.

Вермишель и «звездочки» как заправка супов и бульонов – да, спагетти и макароны как горячее блюдо – очень люблю, а вот салат… А на самом деле это вкусное и сытное блюдо, и приготовить его можно разнообразно, и даже вполне диетично, если положить побольше овощей и заправить легким соусом.

Такие салаты несложны в приготовлении, когда в следующий раз будете готовить для семьи рожки/ракушки/спиральки или перышки, отложите немного и поэкспериментируйте, «принцип сборки» такой: макароны, овощная составляющая (свежие, тушеные или слегка обжаренные овощи), белок (мясо, рыба, яйца, морепродукты или сыр), свежая зелень и заправка. Рекомендую овощей не жалеть, салат с ними выходит сочный и полезный, а паста не должна доминировать – все же помним, что готовим салат с пастой, а не наоборот! Если хотите понизить калорийность – рыбу для салата приготовьте на пару, используйте куриные грудки или нежирное мясо. Копченая курица, грудинка, слабосоленая рыба или рыба горячего копчения добавят пикантности. И, конечно, разнообразить салаты можно соусами-заправками.

Любимый многими майонез стоит приготовить самостоятельно, домашний майонез вкуснее покупного, уж точно – полезнее, и ко всему этому легко готовится. Салатный соус, очень на майонез похожий, но без сырых желтков в составе, можно сделать вообще в считанные минуты (см. здесь).

Мне нравятся заправки на основе растительного (оливкового) масла и лимонного сока: смешайте оливковое масло и лимонный сок в пропорции 3:1 (три части масла на одну часть кислоты), добавьте соль и перец и слегка взбейте, заправка должна немного загустеть. Это база, в которую можно добавлять горчицу и мед, соевый соус, зеленый/розовый/красный перец и другие приправы и пряности. Соус с медом и горчицей есть здесь, это одна из моих любимых версий этого соуса.

Давайте творить!

Салат с тунцом

Понадобится:

Спиральки вареные – 1 стакан;

Помидоры – 1 шт.;

Перец сладкий – ½ шт. или 1 маленький;

Тунец кусочками в масле или в собственном соку – 1 банка;

Яйцо вареное – 1 шт.;

Маслины – 10-12 шт.;

Лук красный – ½ луковицы;

Домашний майонез или салатный соус;

1. Спиральки нужно сварить в большом количестве подсоленного кипятка практически до готовности, но не разваривать, иначе в салате могут раскиснуть. Откинуть на дуршлаг, облить горячей водой и заправить капелькой растительного масла, чтоб не слипались, и остудить. Чем качественнее и вкуснее ваши «макаронные изделия», тем лучше они сохраняют форму и плотность и не становятся водянистыми в салате долгое время.

2. Овощи надо подготовить: помидоры разрежьте пополам и выньте семечки, нарежьте кубиками. Перец очистите от семян и перегородок и нарежьте соломкой, красный лук – перьями, маслины можно нарезать колечками. Яйцо нарежьте дольками или кружками.

3. Выложите в миску все компоненты, добавьте кусочки тунца из банки, заправьте соусом и перемешайте. Рецепт приготовления домашнего майонеза или салатной заправки на основе молока здесь.

4. Также подойдет сюда масляный соус-заправка: смешайте 3-4 ложки растительного масла, столовую ложку лимонного сока, чайную ложку соевого соуса, немного черного молотого перца. Если соевый соус вы не любите – его можно не добавлять, но тогда, наверное, нужно будет досолить салат по вкусу.

5. Заправили? Выкладывайте в салатницу, на дно уложите салатные листья, верх украсьте свежей зеленью. И приглашайте всех к столу! Получился сочный, вкусный и яркий салат.

Приятного аппетита!

Салат с брокколи, козьим сыром и зеленой заправкой

Понадобится:

Рожки/ракушки отваренные – 1,5 стакана;

Помидоры – 1 шт.;

Перец сладкий – ½ шт.;

Сыр козий или фета – 100 гр.;

Горошек зеленый ½ стакана;

Кукуруза – ½ стакана;

Брокколи – 150 гр.;

Лук зеленый – несколько перьев;

Для заправки:

Растительное масло - ½ стакана,

Зелень петрушки и укропа – ½ пучка;

Чеснок – 1 зубок, соль.

1. Макароны нужно сварить в большом количестве подсоленного кипятка практически до готовности, но не разваривать, иначе в салате могут раскиснуть.

2. Брокколи сварить, не разваривая – можно приготовить в микроволновке (на это нужно 3-4 минуты, под крышкой), или опустить в кипящую воду и варить примерно 5 минут. Нарезать на небольшие кусочки-соцветия.

3. Помидоры и перец нарежьте кубиками, лук мелко нашинкуйте.

4. Для зеленой заправки в блендере измельчите зелень и чеснок, вместе с маслом и солью.

5. Заправьте салат, перемешайте и выложите в салатницу. Этот салат достаточно легкий из-за большого количества овощей, а чесночная заправка придает ему остроту и пикантность.

Приятного аппетита!

И еще несколько вариантов, для пробуждения творческой мысли .

· Салат со слабосоленым лососем

Готовые короткие макаронные изделия, 2 помидора, 2 яйца, один огурец, слабосоленая или подкопченная рыба (ок. 100 гр.), свежий укроп, соль и перец. Заправить майонезом.

· Салат с куриной грудкой

Куриная грудка, нарезанная кубиками, готовые короткие макаронные изделия, зеленый горошек, зеленое яблоко без кожуры, нарезанное кубиками, салатная заправка или майонез.

· Салат с фетой и помидорами

Паста, помидоры, нарезанные кубиками, кедровые орехи, брынза или фета, черные маслины, зеленая заправка.

· Салат с креветками и огурцом

Паста, некрупные креветки, свежий огурец (нарезать соломкой), много свежей зелени, предпочтительно – укроп. Заправить домашним майонезом, пополам со сливками.

· Салат с шампиньонами

Паста, шампиньоны (нарезать, и немного поджарить с луком), вареные яйца, ветчина нежирная, сладкий перец или помидоры. Заправить оливковым маслом, соком лимона, посолить и поперчить по вкусу.