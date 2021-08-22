Кабачки на зиму. Рецепт закуски «по-корейски»

Что приготовить из кабачков? Предлагаем простой рецепт заготовки на зиму из кабачков, да и вкус получается интересный! Острая пикантная закуска понравится тем, кто любит корейские салаты. Кабачки здесь «маскируются» под капусту, кто не знает, из чего салат, вряд ли сразу определит. Для приготовления нужна терка для моркови «по-корейски» и немного терпения, чтобы нашинковать овощи, а само приготовление не сложное!

Из этого количества продуктов получается 7 пол-литровых банок кабачков. Я уменьшала пропорции, и сделала из 1 кг кабачков – вышло 3 пол-литровых банки.

Кабачки «по-корейски»

Понадобится:

Кабачки (чистый вес, без кожуры и семян) – 2,5 кг;

Морковь – 500 г;

Лук репчатый – 500 г;

Чеснок – 150 г;

Перец сладкий болгарский – 5 шт.;

Сахар – 200 г;

Соль – 2 ст. л.;

Масло растительное – 200 мл;

Уксус столовый 9% - 120 мл;

Приправа для корейской моркови (сухая) – 2 пакета.

1. Понадобится терка для корейской моркови. На ней нужно натереть кабачки, очищенные от кожицы и семян, и морковь.

2. Перец очистите от семян, разрежьте на 4-6 частей и тонко нарежьте соломкой.

3. Лук нашинкуйте тонкими кольцами или полукольцами. Чеснок пропустите через пресс или мелко нарубите.

4. Соедините растительное масло, уксус, соль, сахар и приправу «для корейской моркови», размешайте (соль и сахар растворятся). Добавьте заправку к овощам, хорошо перемешайте, накройте крышкой и оставьте на 3 часа при комнатной температуре.

Нюанс: пропорции заправки рассчитаны на сухую приправу для корейской моркови, и лучше купить именно её. Жидкая приправа уже содержит уксус, и нужно пересчитывать пропорции, чтобы не получить излишне кислую закуску.

С двумя пакетами приправы получается довольно остро, лучше всего положить сначала 1 пакет, пробовать и добавлять второй пакет – весь или нет, ориентируйтесь по своему вкусу.

5. Разложите овощи в стерилизованные банки по 0,5 или 0,7 литра. Накройте прокипяченными крышками, пока не закрывайте/не закатывайте.

Как стерилизовать банки?

- Банки хорошо вымыть и поставить вверх дном в холодную духовку, включить и нагреть духовку до 150 градусов, стерилизовать банки ок. 10 минут, слегка остудить в духовке.

- Или: Банки хорошо вымыть, не вытирая, поставить в микроволновку на несколько минут. Вода будет испаряться, банка нагреется и простерилизуется.

- По-старинке: вымытые банки подержите несколько минут над паром.

6. Наполненные банки нужно простерилизовать. Возьмите широкую и высокую кастрюлю, положите на дно салфетку из ткани и поставьте банки, неплотно, так, чтобы между ними было свободное пространство. Налейте холодную воду «по плечики» и доведите до кипения. Стерилизуйте 30 минут с момента закипания, присматривайте, чтобы кипение не было слишком бурным, и банки не опрокинулись и в них не попала вода.

7. Достаньте банки и закройте герметично. Переверните на крышку и поставьте под «шубу»: укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.

Получилась ароматная острая закуска, действительно, похоже на «капусту по-корейски». Пробуйте!

А еще попробуйте приготовить: Кабачковая икра из запеченных овощей

Приятного аппетита!