Маринованная капуста быстрого приготовления

Хрустящая и сочная маринованная капуста в рекламе не нуждается, все её знают, любят, а многие и готовят самостоятельно. И правильно – ведь это действительно просто и быстро, вечером сделал – утром можно пробовать! С отварной картошкой или пюре с котлетой, как закуску к шашлыку или просто так похрустеть, с кусочком ржаного хлеба.

Маринованная капуста домашнего приготовления хороша и тем, что можно «подстроить» её под свой вкус – сделать поострее, добавив чеснока и красного перца, увеличить или уменьшить количество сахара, добавить ложку-другую меда... Или с пряностями поиграть!

Давайте готовить!

Быстромаринованная капуста

Понадобится:

Капуста белокочанная – примерно 1 кг., можно чуть больше;

Морковь – 2 крупные морковки;

Перец сладкий красный – 1 большой или 2 поменьше;

Чеснок – 2 зубка;

Маринад:

Уксус 5% - 1 стакан

Вода - ½ стакана

Масло растительное – 1/3 стакана

Соль крупная – 1 ст.л. с небольшой горкой

Сахар – 1/3 стакана

Пряности по желанию (например: семена укропа, тмин, кориандр, зира, гвоздика).

* Капусту нужно нашинковать тонкой соломкой. От того, какая попалась капуста, будет зависеть итоговый результат: сейчас в продаже чаще всего встречается капуста зимних сортов, с плотными, грубыми листьями, их надо нарезать как можно тоньше, и тогда капуста получится хрустящей, а жесткость ощущаться не будет. Можно немного помять капусту.

* Морковь очистите и натрите на крупной терке, хорошо, если получится длинная стружка – для этого держите морковку не перпендикулярно терке, а под наклоном, вдоль.

* Перец нужен сочный, мясистый, с толстыми стенками – очистите его от семян и перегородок, разрежьте на 4 части и тонко нашинкуйте.

* Чеснок режу ломтиками, а можно измельчить. Перца и морковки я беру примерно поровну, а капусты в два раза больше, чем перца и морковки вместе. Математическую задачку решать не нужно, оцените «на глазок» - на фото видно количество нарезанных овощей.

* В большой кастрюле перемешиваю нарезанные овощи и чеснок, и осталось только залить маринадом.

* Для маринада нужен стакан 5% уксуса, можно взять обычный, можно винный, яблочный. Если у вас 9% уксус, просто разведите его пополам водой.

* В ковшике смешиваю соль, сахар, пряности, уксус, воду и масло и довожу до кипения, и кипящим маринадом заливаю капусту.

* Я использовала кумин в качестве пряной добавки. Более традиционный вкус будет с семенами укропа, кориандром или тмином, а можно вообще обойтись без приправ. Если часть сахара хотите заменить медом, то не кипятите его, а добавьте к капусте, уже после того, как залили её маринадом: размешайте, добавьте мед и еще раз перемешайте.

* Накройте тарелкой и поставьте небольшой груз – литровой банки с водой вполне достаточно. Оставьте на ночь или на сутки в прохладном месте, потом можно переложить в банки и убрать в холодильник.



