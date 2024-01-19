Нежный и освежающий салат из 3 ингредиентов

Предлагаем рецепт салата из доступных ингредиентов, который прекрасно подойдет в качестве гарнира к мясным блюдам или блюдам из птицы. Но может выступить и самостоятельным блюдом.

Луковый салат по-польски

Ингредиенты:

- огурцы маринованные (2 шт. крупных или 8-9 шт. корнишонов);

- яблоки сладкие 2 шт.;

- лук белый 1 небольшая головка.

Для заправки:

- майонез 3 ст. л.;

- горчица 1 ст. л.;

- сметана 1 ст. л.;

- лимонный сок 1 ч. л.;

- перец черный по вкусу.

1. Яблоки очищаем от кожуры. Нарезаем мелким кубиком все ингредиенты. Яблок должно получиться больше, чем огурчиков.

2. Смешиваем все компоненты заправки (мы вместо обычной горчицы взяли горчичный соус Heinz), заправляем салат.

Приятного аппетита!