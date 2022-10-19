Два рецепта вкусных салатов из капусты

Салат из капусты может быть как дополнением к обеду, так и самостоятельным блюдом для ужина и даже на праздничный стол. Предлагаю сразу два рецепта: простой салат из капусты и болгарского перца с уксусной заправкой - такой салат обычно предлагают в столовых, и называется он "Витаминный", и рецепт более сытного салата с капустой, копченой курицей и другими овощами. Называется он "Козел в огороде" или "Ералаш". Салат по этому рецепту готовит моя бабушка на каждый праздник, и съедается он быстрее всего.

Салат «Витаминный»

Ингредиенты:

- перец болгарский 1 шт.;

- капуста белокочанная 200 г ;

- морковь 1 шт.;

- лук красный 1 шт.;

- петрушка 4-5 веточек;

Для заправки:

- подсолнечное масло - четверть стакана;

- уксус 1 ч. л.;

- вода 1 ст. л.;

- соль 1 ч. л.;

- сахар ½ ч. л.;

- приправы по вкусу (у меня сухой чеснок и копченая паприка).

Приготовление:

1. Для начала подготовим овощи. Шинкуем капусту, тонко режем перец и лук полукольцами, морковь натираем на крупной терке или на терке для моркови по-корейски. Петрушку можно нарезать, я просто оторвала листочки от стебля, сделайте, как вам нравится. Перекладываем все овощи в миску.

2. Для заправки смешайте соль, сахар и приправы. Добавьте масло, уксус и воду. Выливаем заправку к овощам, аккуратно перемешиваем.

3. Можно оставить на полчаса, чтобы салат пропитался, а можно сразу подавать к столу. Салат получается очень свежий, пряный и приятно хрустящий.

Приятного аппетита!

Салат «Козёл в огороде»

Ингредиенты:

- капуста 200 г;

- маринованные огурцы 200 г;

- картошка 3 шт.;

- морковь 1 шт.;

- свекла 1 шт.;

- копчёная курица 200 г

Приготовление:

1. Отвариваем и чистим свеклу. Картошку режем на тонкие брусочки и жарим на подсолнечном масле. Капусту шинкуем тонко, курицу режем соломкой или на небольшие кубики, морковь, огурцы и свёклу натираем на крупной терке или на тёрке для корейской моркови.

2. Время выкладывать салат - в этом рецепте подача особенная. В середину большой плоской тарелки ставим маленькую миску, это место мы оставляем под курицу. Выкладываем капусту, затем, чередуя, огурцы, картошку, морковку и свеклу. Повторяем выкладку еще раз. Аккуратно убираем миску и помещаем в центр тарелки курицу.

Перемешивают ингредиенты уже после подачи. Или можно предложить собрать свой салат каждому по вкусу. Картошку в этом рецепте можно заменить чипсами. Обычную морковь - корейской морковью. Экспериментируйте!

3. Этот салат традиционно заправляют майонезом, но, если хотите попробовать что-то новое, попробуйте заправить сметаной с дижонской горчицей, добавив по вкусу соль и мёд.

Приятного аппетита!