Что приготовить, когда гости на пороге

Нередко в нашей размеренной жизни возникают ситуации «форс-мажор», когда гости на пороге, гости не совсем званные, но очень желанные.

В моей жизни такое случается довольно часто. Поэтому под рукой у меня несколько «дежурных» ооооочень простых и быстрых рецептов для таких непредвиденных случаев. С удовольствием поделюсь с Вами своими секретами. Приготовление каждого блюда занимает не более 30 минут, я, как правило, делаю несколько блюд параллельно. Поэтому когда мои нечаянные гости приходят ко мне в дом, создается четкое впечатление, что я стояла у плиты с утра и ждала-ждала-ждала их весь день.

Домашняя шаурма

Ингредиенты:

1. лаваш тонкий

2. филе куриное 500гр.

3. листья салата

4. помидор свежий

5. огурчик маринованный

6. сметана и майонез

7. приправа кнорр в зеленой упаковке для шаурмы

Курицу нарезаем тонкой соломкой, обваливаем в приправе и оставляем на 10 мин, в это время делаем соус- сметана 3 ст.л. смешиваем с майонезом - 3 ст.л. + приправка и чеснок. Мясо жарим, даем остыть немного. Лаваш разрезаем на 2 части, мажем половину каждой части соусом, выкладываем курицу, тонко порезанные помидор и огурчик, лист салата, заворачиваем в трубочку, подгибая концы (иначе соус выльется). Каждую трубочку режем напополам.

Пицца-Американка

Ингредиенты для теста:

Мука 450 гр.

Соль 2 ч.л.

Вода 250 мл.

Дрожжи 2 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

Колбаса, огурчики соленые, маслины, перец болгарский, кетчуп, майонез (можно заменить сметанкой), помидоры, сыр.

Тесто: смешать все ингредиенты для теста, замесить тесто и дать ему настояться час (если совсем нет времени - 20 минут вполне достаточно).

Пицца: раскатать тесто тонким слоем и выложить на противень. Смазать тонким слоем кетчупа. Поочередно выложить ингредиенты начинки слоями на тесто. Последним выкладываем сыр, смешанный один к одному с майонезом. Запекаем при температуре 180 градусов примерно 35-40 минут.

Фаршированный багет

Ингредиенты:

1. Багет, батон либо булочки любые, можно для хот-догов.

2. Для начинки: любые овощи/грибы/фарш

3. Сыр и майонез.

Режем багет по вдоль, вынимаем мякиш. Мелко режем начинку и закладываем в получившуюся «чашечку». Сверху выкладываем сыр, перемешаны с майонезом. Отправляем в духовку до зарумянивания.

Чем хорош этот рецепт- в начинку можно отправить все, что имеется в холодильнике.

Хачапури с начинкой

Ингредиенты:

1. Готовое слоеное тесто.

2. Для начинки: томаты, перец сладкий.

3. Сыр и майонез.

Тесто режем квадратами, в середину выкладываем сыр, смешанный с начинкой и майонезом. Запекаем при температуре 180 градусов примерно 20-25 минут.

Девочки, еще один маленький секрет успешного «неждания гостей» - у меня всегда в наличии в заморозке готовые чебуреки, блины с разными начинками, фаршированные куриные рулеты и манты. Разморозка и готовка занимают пару десятков минут.