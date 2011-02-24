Салаты с креветками (рецепт с видео)
Салаты с креветками любят все, готовить их легко, и подать на стол можно и в будни и в праздники. Свежий сочный салат с лососем, или лёгкий салат-коктейль с креветками и яблоком - самое то к праздничному ужину.
Салат с лососем и креветками
Понадобится:
Филе лосося – 200-300 гр.;
Креветки – 200 гр.;
Салат – 1 пучок;
Помидоры – 2 шт.;
Лук красный – 1 шт.;
Для соуса:
Масло оливковое – 3 ст.л.;
Горчица сладкая – 2 ч.л.;
Лимонный сок – 1 ст.л.;
Соевый соус – 1 ч.л.;
Мед – по желанию; молотый черный перец, приправы.
· Рыбу нужно очистить от кожи и нарезать кубиками или полосками шириной ок. 2,5 см. Разогрейте сковороду и поджарьте рыбу. Я жарю на сухой сковороде, без масла, потому что лосось - рыба сама по себе достаточно жирная. Переложите на тарелку, чтоб остыла.
· Креветки разморозьте, если нужно – сварите и очистите. Лук нарежьте тонкими перьями.
· Помидоры ошпарьте кипятком и снимите шкурку. Разрежьте пополам, уберите семена и нашинкуйте мякоть кубиками. Листья салата кулинары рекомендуют не резать, а рвать руками – так в них сохраняется больше полезного. Нарвите или нарежьте крупно.
· Для заправки смешайте все продукты и слегка взбейте. Соедините все ингредиенты.
Попробуйте заправку, если нужно – подсолите. Я люблю добавить немного меда, чтобы вкус был кисло-сладкий. Соедините все компоненты салата и заправьте.
Приятного аппетита!
Салат с креветками и яблоком
Понадобится:
Креветки – 300 гр.;
Огурец свежий – 1 шт.;
Яблоко кисло-сладкое – 1 шт.;
Лук белый – 1/2 шт.;
Для заправки:
Сливки 20-23% - 100 мл.;
Сыр сливочный или плавленый – 50 гр.;
Молотый черный перец, соль.
· Этот салат можно выложить слоями в большую салатницу, или подать порционно.
· Креветки разморозьте, если нужно – сварите и очистите. Лук нарежьте мелкими кубиками.
· Яблоко и огурец нужно очистить от кожуры, и нарезать соломкой или небольшими кубиками.
· Для заправки хорошо перемешайте-взбейте сливки и сыр, приправьте молотым перцем и если надо, посолите.
· Уложите на листья салата (если делаете в салатнице) или слоями в креманки или порционные формочки лук, огурцы, креветки, яблоко и залейте соусом-заправкой.
Приятного аппетита!
Видеоверсия рецепта: