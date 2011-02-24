Салаты с креветками (рецепт с видео)

Салаты с креветками любят все, готовить их легко, и подать на стол можно и в будни и в праздники. Свежий сочный салат с лососем, или лёгкий салат-коктейль с креветками и яблоком - самое то к праздничному ужину.

Салат с лососем и креветками

Понадобится:

Филе лосося – 200-300 гр.;

Креветки – 200 гр.;

Салат – 1 пучок;

Помидоры – 2 шт.;

Лук красный – 1 шт.;

Для соуса:

Масло оливковое – 3 ст.л.;

Горчица сладкая – 2 ч.л.;

Лимонный сок – 1 ст.л.;

Соевый соус – 1 ч.л.;

Мед – по желанию; молотый черный перец, приправы.

· Рыбу нужно очистить от кожи и нарезать кубиками или полосками шириной ок. 2,5 см. Разогрейте сковороду и поджарьте рыбу. Я жарю на сухой сковороде, без масла, потому что лосось - рыба сама по себе достаточно жирная. Переложите на тарелку, чтоб остыла.

· Креветки разморозьте, если нужно – сварите и очистите. Лук нарежьте тонкими перьями.

· Помидоры ошпарьте кипятком и снимите шкурку. Разрежьте пополам, уберите семена и нашинкуйте мякоть кубиками. Листья салата кулинары рекомендуют не резать, а рвать руками – так в них сохраняется больше полезного. Нарвите или нарежьте крупно.

· Для заправки смешайте все продукты и слегка взбейте. Соедините все ингредиенты.

Попробуйте заправку, если нужно – подсолите. Я люблю добавить немного меда, чтобы вкус был кисло-сладкий. Соедините все компоненты салата и заправьте.

Приятного аппетита!

Салат с креветками и яблоком

Понадобится:

Креветки – 300 гр.;

Огурец свежий – 1 шт.;

Яблоко кисло-сладкое – 1 шт.;

Лук белый – 1/2 шт.;

Для заправки:

Сливки 20-23% - 100 мл.;

Сыр сливочный или плавленый – 50 гр.;

Молотый черный перец, соль.

· Этот салат можно выложить слоями в большую салатницу, или подать порционно.

· Креветки разморозьте, если нужно – сварите и очистите. Лук нарежьте мелкими кубиками.

· Яблоко и огурец нужно очистить от кожуры, и нарезать соломкой или небольшими кубиками.

· Для заправки хорошо перемешайте-взбейте сливки и сыр, приправьте молотым перцем и если надо, посолите.

· Уложите на листья салата (если делаете в салатнице) или слоями в креманки или порционные формочки лук, огурцы, креветки, яблоко и залейте соусом-заправкой.

Приятного аппетита!

Видеоверсия рецепта: