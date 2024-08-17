Предлагаю два рецепта маринованных грибочков – опята и вешенки. Можно делать и из лесных грибов, и из купленных в магазине.

· Быстро и легко готовятся – 30-40 минут, и на следующий день можно есть;

· Замороженные опята и свежие вешенки доступны в любой сезон - продаются почти в каждом магазине;

· Точно не отравитесь! «Магазинные» вешенки и опята выращены в теплицах и не содержат никаких токсинов! Они абсолютно безопасны, в отличие от лесных грибов (особенно если лесные грибочки покупать на рынке, а не собирать самим в экологически чистом месте);

· Вкуснее маринованных покупных;

Кстати, вешенку не только легко и быстро готовить, она обладает противоопухолевыми свойствами и защищает сосуды, снижая холестерин и улучшая кровообращение. А опята просто все любят!

Готовый продукт дегустировал мой муж, который три года грибы не ел совсем и ни в каком виде (наелся, видимо). Сказал – «съедим, вари картошечку!».

Маринованные опята

Из этого количества продуктов получится примерно 1 литровая баночка грибов. Понадобится: Опята свежемороженые – 1 кг.; Для маринада: Вода - 1 литр;

Соль – 1,5 – 2 ст. л.;

Сахар – 2 ст. л.;

Лавровый лист – 2 шт. (или 1 большой лист);

Перец-горошек – 5-6 шт.;

Перец душистый – 5-6 шт;

Гвоздика – 5-6 шт.;

Чеснок – 1 зубок;

Уксус (эссенция, 70%) – 1 десертная (или неполная столовая) ложка.

Примечания:

1. Если любите корицу, добавьте немного в маринад вместе с другими пряностями – будет вкусно. Если не любите гвоздику – можно обойтись без неё.

2. Если дома нет уксусной эссенции, а есть столовый уксус (9%), то можно использовать его (примерно 4 ст. л.). Часть обычного уксуса можно заменить бальзамическим – он очень ароматный и вкус грибов будет интереснее.

1. В кастрюлю с кипятком высыпаем наши замороженные грибочки, размораживать их не надо, сыплем прямо такие. Варим 10 минут и отвар сливаем. (Если хотите, отвар можно сохранить и сварить на нем суп или соус. Тогда нужно снять пену, когда вода закипит и пена поднимется. Соус: грибной отвар+сметана+плавленый сырок, загустить мукой).

2. В кастрюльку с грибами снова наливаем кипящую воду – 1 литр. Это уже будет маринад. Добавляем соль, сахар, чеснок, порезанный пластинками, пряности. Вливаем ложку уксусной эссенции. Не переборщите, особенно если не любите острый маринад! Лучше потом добавить!

Тут надо сказать пару слов про маринад…

Попробуйте – на вкус он должен быть чуть более острым (кислым) и немного более соленым, чем вам хотелось бы. Если не солено или не остро – добавьте немного соли/уксуса, ориентируйтесь на свой вкус.

Дело в том, что:

а). грибам надо время, чтобы просолиться. За сутки (пока настаиваются) они возьмут в себя соль, и будет в самый раз;

б). горячий маринад кажется более острым/соленым.

3. Варим грибы в рассоле еще минут 10-15, выключаем и можно их прямо горячими переложить в банку. Маринад должен немного закрывать грибы, остатки маринада можно вылить (или сохранить для соуса).

После остывания банку перемещаем в холодильник – на следующий день (ну, или часов через 12…) можно есть. Можно с картошечкой, а можно покрошить лучок, полить маслицем!

Приятного аппетита!

Маринованные вешенки

Понадобится: Вешенки – 1 кг.; Для маринада: Вода - 600 мл.;

Соль – 2 ст. л.;

Сахар – 1 ст. л.;

Лавровый лист – 2 шт. (или 1 большой лист);

Перец-горошек – 5-6 шт.;

Гвоздика – 5-6 шт.;

Укроп – сушеные стебли или семена;

Чеснок – 1-2 зубка;

Уксус – 1 ч. л. (эссенция, 70%) или 3-4 ст.л. (столовый, 9%).

1. Вешенки нужно вымыть и срезать с грозди. Ножки у них довольно жесткие, немного «резиновые», особенно у крупных грибов, поэтому отрезайте ножку коротко. Крупные грибы можно разрезать.

2. Складываем грибы в кастрюлю, заливаем водой (600 мл.) и сразу засыпаем соль-сахар и пряности. Когда вода закипит, добавляем уксус и засекаем время – варить будем 25 минут на среднем огне. При необходимости – если появится – снимаем пену.

3. В конце варки пробуйте маринад на соль и остроту – должно быть «чуть-чуть лишку» - если надо, добавьте соль и/или уксус. За сутки (пока настаиваются) грибы впитают маринад, и наша закуска будет в меру острой и соленой.

4. Немного остужаем грибы и перекладываем в банку. Много рассола не нужно – только чтобы покрыл грибы. Сверху наливаем 1 ст. ложку растительного масла (это не обязательно – если вам почему-то не нравятся грибы с маслом).

5. После остывания банку ставим в холодильник – на следующий день грибочки готовы!

Приятого аппетита!