Кабачковая икра в мультиварке

ГОСТовская советская икра, по которой многие ностальгируют, делалась из зрелых жареных кабачков. В моем распоряжении были сочные молодые кабачки, их я и использовала – немного дольше пришлось готовить, чтобы выпарился сок, и получилось то, что я хотела: икра нежная, натуральная, без крахмала и консервантов, соли и пряностей – в самый раз, очень вкусно!

Я готовлю икру в мультиварке, мне так удобно и нравится, но, конечно, то же самое можно сделать на плите, в кастрюле или сотейнике. Попробуйте и вы!

Икра кабачковая в мультиварке

Понадобится: - Кабачки – 1 кг;

- Морковь – 150 г (примерно 2 средние морковки);

- Лук – 70 г (1-2 небольшие луковицы);

- Чеснок – 2-3 зубка;

- Сельдерей – 100 г (ок. 1/3 клубня);

- Помидоры – 400 г;

- Сахар – 0,5 чайной ложки;

- Соль – примерно 1 – 1,5 чайные ложки;

- Масло растительное – 5 столовых ложек;

- Перец, пряные травы, бальзамический или винный уксус.

1. Приготовьте все продукты и мультиварку, или кастрюлю (в чем будете готовить). Я поочередно чищу-режу овощи и сразу кладу в мультиварку, начинаю с морковки. Сначала готовлю на «выпечке» - включаю и наливаю 2 ложки растительного масла.

2. Очищенную морковь режу некрупно – кружками, дольками, и кладу в уже разогретое масло, пока морковь жарится, чищу и режу лук и чеснок, добавляю к морковке.

3. Сельдерей нарежьте крупной соломкой, добавьте к овощам, и жарьте все вместе еще некоторое время, чтобы овощи слегка подрумянились – так полнее раскроется их вкус (сильно поджаривать не надо).

4. Зрелые кабачки очистите от кожуры и семян, а молодые, с тонкой нежной кожурой, можно не чистить – на вкусе это никак не отразится, учтите только, что темная зеленая кожица даст икре желто-зеленый оттенок. Я кабачки очистила, нарезала небольшими кусочками.

5. Обжаренные овощи отодвиньте к краям, добавьте 3 ложки масла и положите кабачки, их тоже нужно слегка обжарить. В отличие от крупных зрелых кабачков, молодые хорошо поджарить не удастся, они могут сразу пустить сок. Вкус такой икры будет немного мягче.

6. Помидоры я очищаю от шкурки и семян: надо надрезать кожицу крест-накрест, ошпарить кипятком и снять кожицу, затем разрезать плод пополам, по горизонтали. Чтобы избавиться от семечек, слегка сожмите каждую половинку и встряхните, можно слегка помочь себе ложкой.

7. Кусочки помидоров добавьте в кастрюлю, положите соль, сахар, слегка поперчите (я солю немного, и добавляю в конце приготовления, если нужно).

8 Переключите на «тушение», и готовьте минут 30, раз-другой загляните и помешайте. Если кабачки дали много сока, придется открыть крышку и дать жидкости выпариться.

9. Блендером сделайте пюре. Попробуйте и досолите, если нужно, добавьте по вкусу перец, приправы, бальзамический уксус. Готовую икру нужно охладить – и наслаждаться! Икра получилась нежная, приятного насыщенного вкуса, полностью натуральная, очень вкусная!

Приятного аппетита!