Спринг роллы: весна на тарелке! Рецепт с креветками, овощами и манго

Рецепт спринг роллов из рисовой бумаги с креветками и овощами может стать вашим помощником в создании простых и вкусных праздничных блюд!

Спринг роллы — азиатские рулетики из тонкой, почти прозрачной, рисовой бумаги с разнообразной начинкой. Считается, что их начали готовить в Китае во время весенних празднеств. Свежесть и лёгкость ингредиентов, игра красок в начинке символизирует пробуждение природы: сочная зелень овощей, нежный персиковый оттенок креветок, солнечные блики манго, бархатистая текстура авокадо. Подают спринг роллы и как холодную закуску, и обжарив во фритюре. Обязателен пикантный соус: на основе соевого, ореховый, кисло-сладкий или острый соус чили.

Приготовление спринг роллов — увлекательный процесс, кроме того, здесь есть место фантазии! В начинке можно использовать капусту и яркие овощи, можно вместо креветок добавить курицу или говядину, для яркости вкуса — маринованный имбирь или икру тобико. Давайте приготовим спринг роллы с двумя вариантами начинок и двумя разными соусами.

Спринг роллы с креветками, овощами и манго

Понадобится: Рисовая бумага - 6 шт.;

Крупные готовые креветки - 18 шт.;

Салат айсберг, романо, руккола - по вкусу;

Огурец - 1 шт.;

Авокадо - 1/2 шт.;

Красный сладкий перец - 1/2 шт.;

Манго - 1/2 шт.;

Лук зеленый - 1/2 пучка;

Имбирь маринованный - по вкусу;

Растительное масло для жарки;

Чеснок - 2 зубчика; Для орехового соуса: Арахисовая паста - 2 ст. л.;

Соевый соус - 2 ст. л.;

Мёд - 1 ч. л.;

Сок лайма (лимона) - 1 ст. л.;

Острый соус чили - 1 ч. л.;

Вода - несколько чайных ложек. Для кисло-сладкого соуса: Соевый соус - 2 ст. л.;

Сладкий соус чили – 5 ст. л.;

Рыбный соус (по желанию) – 1 ч. л.;

Сок лайма (лимона) - 1 ст. л.;

Чеснок (измельченный) – 1 зубчик;

Мёд - 1 ч. л.;

Кинза (по желанию) – несколько веточек;

Вода - несколько чайных ложек.

Приготовление:

1. Креветки нужно разморозить заранее и очистить от панциря и головы. На спинке креветки есть тёмная полоска - это кишечник, его тоже нужно убрать: сделать небольшой надрез ножом, поддеть зубочисткой и аккуратно вытянуть. Промокните очищенные креветки бумажными салфетками.

2. Два зубчика чеснока нарежьте тонкими слайсами. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла, добавьте чеснок, оставьте на несколько секунд, пока зубчики не приобретут слегка золотистый оттенок. Масло напиталось ароматом чеснока, можно его убрать, а можно оставить в сковородке (креветки будем обжаривать очень быстро, чеснок не успеет сгореть).

3. Отправляем креветки в чесночное масло, жарим на сильном огне с одной стороны полминуты, переворачиваем и держим на сковороде еще полминуты. Замороженные креветки продают уже готовыми, поэтому их нужно просто слегка обжарить и напитать вкусом чесночного масла. Если их передержать, они получатся жёсткими.

4. Подготовьте овощи. Все овощи и манго нужно нарезать тонкой соломкой или натереть на тёрке с тонкой нарезкой (как для корейских салатов). Зелёный лук понадобится в количестве 1-2 пёрышка на ролл, в сочетании с имбирём они отлично подойдут в овощную начинку.

5. Сделайте соусы, смешав все ингредиенты. Их стоит сделать заранее, спринг роллы подают сразу после приготовления, так как рисовая бумага очень быстро сохнет и заветривается. Доведите соус до вкуса, корректируя кислоту/сладость/соленость и остроту, ингредиенты можно варьировать по своему вкусу!

6. Лист рисовой бумаги опустите на несколько секунд в холодную воду. Он станет более пластичным и мягким, аккуратно выложите его на рабочую поверхность, смоченную водой. Рисовая бумага должна быть увлажнена ровно настолько, чтобы стать эластичной, но не перейти в состояние излишней мягкости.

7. В середине листа распределите три креветки. Затем выложите слой с листьями зелёного салата. Выложите несколько соломок манго, добавьте огурец, имбирь, красный перец и лук. Старайтесь выкладывать овощи ровно.

8. Второй вариант начинки: в середине листа распределите три креветки, выложите зелёные салатные листья, айсберг, авокадо, огурец, добавьте имбирь и лук.

9. Заверните край рисового круга на начинку сверху, подверните его внутрь, немного уплотнив начинку, затем заверните края по бокам и сформируйте рулетик (по принципу голубцов или фаршированных блинчиков).

10. Перед подачей сбрызните ролл соком свежего лимона или лайма, можно посыпать кунжутом и мелко порезанной кинзой или зеленым луком. Подавайте с соусом.

Приятного аппетита!