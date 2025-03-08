Спринг роллы: весна на тарелке! Рецепт с креветками, овощами и манго
Рецепт спринг роллов из рисовой бумаги с креветками и овощами может стать вашим помощником в создании простых и вкусных праздничных блюд!
Спринг роллы — азиатские рулетики из тонкой, почти прозрачной, рисовой бумаги с разнообразной начинкой. Считается, что их начали готовить в Китае во время весенних празднеств. Свежесть и лёгкость ингредиентов, игра красок в начинке символизирует пробуждение природы: сочная зелень овощей, нежный персиковый оттенок креветок, солнечные блики манго, бархатистая текстура авокадо. Подают спринг роллы и как холодную закуску, и обжарив во фритюре. Обязателен пикантный соус: на основе соевого, ореховый, кисло-сладкий или острый соус чили.
Приготовление спринг роллов — увлекательный процесс, кроме того, здесь есть место фантазии! В начинке можно использовать капусту и яркие овощи, можно вместо креветок добавить курицу или говядину, для яркости вкуса — маринованный имбирь или икру тобико. Давайте приготовим спринг роллы с двумя вариантами начинок и двумя разными соусами.
Спринг роллы с креветками, овощами и манго
Понадобится:
- Рисовая бумага - 6 шт.;
- Крупные готовые креветки - 18 шт.;
- Салат айсберг, романо, руккола - по вкусу;
- Огурец - 1 шт.;
- Авокадо - 1/2 шт.;
- Красный сладкий перец - 1/2 шт.;
- Манго - 1/2 шт.;
- Лук зеленый - 1/2 пучка;
- Имбирь маринованный - по вкусу;
- Растительное масло для жарки;
- Чеснок - 2 зубчика;
Для орехового соуса:
- Арахисовая паста - 2 ст. л.;
- Соевый соус - 2 ст. л.;
- Мёд - 1 ч. л.;
- Сок лайма (лимона) - 1 ст. л.;
- Острый соус чили - 1 ч. л.;
- Вода - несколько чайных ложек.
Для кисло-сладкого соуса:
- Соевый соус - 2 ст. л.;
- Сладкий соус чили – 5 ст. л.;
- Рыбный соус (по желанию) – 1 ч. л.;
- Сок лайма (лимона) - 1 ст. л.;
- Чеснок (измельченный) – 1 зубчик;
- Мёд - 1 ч. л.;
- Кинза (по желанию) – несколько веточек;
- Вода - несколько чайных ложек.
Приготовление:
1. Креветки нужно разморозить заранее и очистить от панциря и головы. На спинке креветки есть тёмная полоска - это кишечник, его тоже нужно убрать: сделать небольшой надрез ножом, поддеть зубочисткой и аккуратно вытянуть. Промокните очищенные креветки бумажными салфетками.
2. Два зубчика чеснока нарежьте тонкими слайсами. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла, добавьте чеснок, оставьте на несколько секунд, пока зубчики не приобретут слегка золотистый оттенок. Масло напиталось ароматом чеснока, можно его убрать, а можно оставить в сковородке (креветки будем обжаривать очень быстро, чеснок не успеет сгореть).
3. Отправляем креветки в чесночное масло, жарим на сильном огне с одной стороны полминуты, переворачиваем и держим на сковороде еще полминуты. Замороженные креветки продают уже готовыми, поэтому их нужно просто слегка обжарить и напитать вкусом чесночного масла. Если их передержать, они получатся жёсткими.
4. Подготовьте овощи. Все овощи и манго нужно нарезать тонкой соломкой или натереть на тёрке с тонкой нарезкой (как для корейских салатов). Зелёный лук понадобится в количестве 1-2 пёрышка на ролл, в сочетании с имбирём они отлично подойдут в овощную начинку.
5. Сделайте соусы, смешав все ингредиенты. Их стоит сделать заранее, спринг роллы подают сразу после приготовления, так как рисовая бумага очень быстро сохнет и заветривается. Доведите соус до вкуса, корректируя кислоту/сладость/соленость и остроту, ингредиенты можно варьировать по своему вкусу!
6. Лист рисовой бумаги опустите на несколько секунд в холодную воду. Он станет более пластичным и мягким, аккуратно выложите его на рабочую поверхность, смоченную водой. Рисовая бумага должна быть увлажнена ровно настолько, чтобы стать эластичной, но не перейти в состояние излишней мягкости.
7. В середине листа распределите три креветки. Затем выложите слой с листьями зелёного салата. Выложите несколько соломок манго, добавьте огурец, имбирь, красный перец и лук. Старайтесь выкладывать овощи ровно.
8. Второй вариант начинки: в середине листа распределите три креветки, выложите зелёные салатные листья, айсберг, авокадо, огурец, добавьте имбирь и лук.
9. Заверните край рисового круга на начинку сверху, подверните его внутрь, немного уплотнив начинку, затем заверните края по бокам и сформируйте рулетик (по принципу голубцов или фаршированных блинчиков).
10. Перед подачей сбрызните ролл соком свежего лимона или лайма, можно посыпать кунжутом и мелко порезанной кинзой или зеленым луком. Подавайте с соусом.
Приятного аппетита!