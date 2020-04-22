Салаты с консервированным тунцом! Три рецепта!

Салат – отличное дополнение к основному блюду, или легкий перекус. Для простых салатов не нужно много продуктов, три компонента плюс заправка – и блюдо готово. Предлагаем несколько идей с тунцом, творите, фантазируйте, меняйте продукты по своему вкусу и желанию.

Используйте пряную зелень и хрустящие салатные листья, они сделают салат наряднее и полезнее!

• Базовая заправка основе масла: растительное масло + что-то кислое (сок цитрусовых, натуральный уксус) + немного меда или натурального подсластителя, соль и перец по вкусу.

Для тех, кто предпочитает майонез:

• Йогуртовая заправка в самом простом варианте (несладкий йогурт, горчица, зелень) успешно заменяет майонез.

• Майонез предпочтительнее домашний, или похожий на него соус на основе молока, без яиц

Салат с тунцом и огурцом

Понадобится Тунец консервированный – 1 б. (185 гр.)

Яйцо – 2 шт.

Огурец свежий – 200 гр.; Заправка:

Оливковое (растительное) масло – 2 ст. л.

Сок лимона – 1 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

Салатный микс – по желанию. Итого: 480 г. Белки 48, жиры 45, углеводы 7, ккал 620 На 100 гр.: белки 10, жиры 9, углеводы 1.5, ккал 129

Приготовление:

Яйца сварите вкрутую заранее, остудите. Нарежьте соломкой или мелким кубиком. Огурец нарежьте соломкой. В миске соедините огурец, тунец и яйца. И, при желании, салатный микс. Одно яйцо можно нарезать кружочками, для украшения салата.

Если тунец в масляной заливке, можно обойтись без дополнительного масла – просто сбрызните салат лимонным соком и приправьте солью, перцем по вкусу.

Если тунец в собственном соку (не в масле), можно заправить оливковым маслом и лимонным соком, он очень подходит рыбе. Перемешайте масло и сок лимона до однородного состояния, добавьте соль и перец по вкусу. Заправьте сразу или полейте салат заправкой при подаче прямо в тарелках – так зелень останется упругой.

Салат с тунцом, фасолью и зеленым салатом

Понадобится Тунец консервированный – 1 б. (185 гр.)

Фасоль в собств. соку – 1 б. (400 гр.)

Салат кочанный «Айсберг» - ок. 200 гр. Заправка:

Оливковое (растительное) масло – 2 ст. л.

Сок лимона – 1 ст. л.

Соль, перец – по вкусу Итого: 570 г. Белки 41, жиры 31, углеводы 42, ккал 639 На 100 гр.: белки 8, жиры 5, углеводы 7, ккал 112

Приготовление

Рыбу разделите на кусочки, выберите хребтовые и другие косточки, если есть. С фасоли слейте жидкость. Салат нарежьте некрупно. Все компоненты соедините и заправьте.

Если тунец в собственном соку (не в масле), можно заправить оливковым маслом и лимонным соком, он очень подходит рыбе. Перемешайте масло и сок лимона до однородного состояния, добавьте соль и перец – по вкусу. Заправьте сразу и перемешайте. Лучше делать это перед подачей на стол, так салат останется упругим и хрустящим.

Если тунец в масляной заливке, можно обойтись без дополнительного масла – просто сбрызните салат лимонным соком и приправьте солью, перцем по вкусу.

Салат с тунцом, сыром и авокадо

Понадобится Тунец консервированный – 1 б. (185 гр.)

Авокадо – 1 шт. (ок. 200 гр)

Сыр – 100 гр. Заправка:

Оливковое (растительное) масло – 2 ст. л.

Сок лимона – 1 ст. л.

Соль, перец – по вкусу Итого: 440 г. Белки 60, жиры 95, углеводы 14, ккал 1138 На 100 гр.: белки 14, жиры 22, углеводы 3, ккал 259

Приготовление

Рыбу разделите на кусочки, выберите хребтовые и другие косточки, если есть. Авокадо и сыр нарежьте кубиками. Вариант – натереть сыр на крупной терке. Все компоненты соедините и заправьте.

Если тунец в масляной заливке, приправьте салат только лимоном и приправьте солью/перцем, можно обойтись без добавления масла – достаточно того, что рыба в масле, и маслянистого авокадо.

Если тунец в собственном соку (не в масле), сделаем масляную заправку. Перемешайте масло и сок лимона до состояния эмульсии, добавьте соль и перец – по вкусу. Заправьте салат и перемешайте. Украсьте салатными листьями, также подойдут петрушка, укроп.