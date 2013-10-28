Молодая картошка хороша сама по себе, а если вы дополните её чечевицей и баклажанами и приготовите салат по нашему рецепту, то получите замечательно сытный, легкий и вкусный ужин! Для приготовления этого салата рекомендуем вам взять свежие овощи и чечевицу Пардина, которая богата полноценным растительным белком, минералами и клетчаткой, и очень вкусна, а её приятный ореховый аромат украсит любое блюдо!

Картофельный салат с баклажанами и чечевицей Пардина

Понадобится:

Чечевица Пардина – 1/2 стакана;

Картофель молодой мелкий – 10 шт.;

Баклажаны – 1 средний или 2 маленьких;

Лук зеленый, перья – 1 пучок;

Чеснок – 2-3 зубка;

Соль

Масло растительное для жарки

Зеленый салат для украшения

Заправка:

Масло оливковое – 3 ст.л.;

Бальзамический уксус – 12 ч.л.;

Сладкая дижонская горчица – 1 ст.л.

* Чечевицу сварить, следуя инструкции на упаковке. Эта чечевица не требует замачивания, варится 20 минут, и сохраняет форму, поэтому её используют для салатов и вторых блюд. Солить чечевицу лучше в конце варки, так как в соленой воде бобовые варятся дольше обычного. Или не солить совсем, а добавить достаточное количество соли в салат.

* Для заправки смешать масло, бальзамик и горчицу, взбить вилкой.

* Картофель хорошо вымыть, со щеткой, и отварить в мундире. Слить воду, когда немного остынет – нарезать дольками (на 4-6 частей, зависит от размера).

* Чеснок раздавить плоскостью ножа, снять шелуху. Если вам больше нравится чеснок дольками, тогда не давите его, а нарежьте ломтиками.

* Баклажаны нарезать кубиками 2*2 см., и посыпать мукой – перемешать, чтобы кусочки равномерно покрылись ею. Жарить нужно вместе с чесноком в разогретом растительном масле, помешивайте-потряхивайте, чтоб зарумянилось равномерно.

* Когда баклажаны зарумянятся и станут мягкими, переложите в миску. Добавьте чечевицу, картофельные дольки. Перемешайте слегка. Можно подавать салат по-другому: выложить сервировочную тарелку листьями зеленого салата, чтобы добавить красок и сверху - все ингредиенты. Полейте заправкой еще теплые продукты для салата и оставьте на 5 минут, чтобы пропитались. Попробуйте, если нужно, посолите.

* Зеленый лук вымойте и нарежьте тонкими кольцами. Выложите на тарелку листья зеленого салата, сверху горкой расположите салат, посыпьте зеленым луком. По желанию салат можно есть и холодным, и теплым.

Приятного аппетита!