Закуска «Кабачки по-корейски». Просто и очень вкусно!

Как вкусно приготовить кабачки - один из самых частых запросов. Рецепт быстрой закуски "Кабачки по-корейски" и есть ответ на этот вопрос! Быстро, вкусно, всего два ингредиента - кабачки и морковь, плюс заправка. Можно есть уже через час, а можно дать настояться.

Кабачки "по-корейски"

Ингредиенты:

- кабачки около 1 кг;

- морковь 2 шт. (средние); - чеснок 1 средняя головка;

- заправка для корейской морковки 1 шт.;

- уксус 40 мл 9%;

- сахар 50 г;

- соль 1 ч. л.;

- подсолнечное масло 50 мл.

Приготовление:

1. Крупные кабачки очищаем от кожуры и семечек и режем тонкими слайсами, морковь трем на специальной или просто крупной терке, чеснок пропускаем через пресс. Молодые кабачки для этого рецепта (и морковь!) можно нарезать овощечисткой, вместе с семечками и кожурой - получатся тонкие и длинные пластинки. Можно натереть на терке для корейской моркови.

2. Перекладываем овощи в миску. Добавляем заправку для корейской моркови, уксус, соль, сахар и масло. Хорошо перемешиваем, закрываем крышкой или пищевой пленкой и убираем в холодильник.

3. Ждем примерно час - овощи промаринуются и будет уже вкусно! Можно оставить на ночь, на 12 часов, для более выраженного вкуса.

Из этого количества ингредиентов получится примерно 1,5 литра закуски. Она спокойно хранится в холодильнике несколько дней. Закуска получается кисло-сладкая, пикантная, в меру острая, кабачок хрустящий, с ярким вкусом.

Приятного аппетита!