Закуска «Кабачки по-корейски». Просто и очень вкусно!
Как вкусно приготовить кабачки - один из самых частых запросов. Рецепт быстрой закуски "Кабачки по-корейски" и есть ответ на этот вопрос! Быстро, вкусно, всего два ингредиента - кабачки и морковь, плюс заправка. Можно есть уже через час, а можно дать настояться.
В нашей копилке есть и рецепт "Кабачки по-корейски на зиму" с пошаговой инструкцией. А есть и множество интересных и необычных рецептов из кабачков, например, кабачковая запеканка с сыром и рисом в духовке. А один из самых простых и удачных кабачковых рецептов - мясная запеканка с кабачком.
Кабачки "по-корейски"
Ингредиенты:
- чеснок 1 средняя головка;
Приготовление:
1. Крупные кабачки очищаем от кожуры и семечек и режем тонкими слайсами, морковь трем на специальной или просто крупной терке, чеснок пропускаем через пресс. Молодые кабачки для этого рецепта (и морковь!) можно нарезать овощечисткой, вместе с семечками и кожурой - получатся тонкие и длинные пластинки. Можно натереть на терке для корейской моркови.
2. Перекладываем овощи в миску. Добавляем заправку для корейской моркови, уксус, соль, сахар и масло. Хорошо перемешиваем, закрываем крышкой или пищевой пленкой и убираем в холодильник.
3. Ждем примерно час - овощи промаринуются и будет уже вкусно! Можно оставить на ночь, на 12 часов, для более выраженного вкуса.
Из этого количества ингредиентов получится примерно 1,5 литра закуски. Она спокойно хранится в холодильнике несколько дней. Закуска получается кисло-сладкая, пикантная, в меру острая, кабачок хрустящий, с ярким вкусом.
Приятного аппетита!
