Закуска «Кабачки по-корейски». Просто и очень вкусно!

Как вкусно приготовить кабачки - один из самых частых запросов. Рецепт быстрой закуски "Кабачки по-корейски" и есть ответ на этот вопрос! Быстро, вкусно, всего два ингредиента - кабачки и морковь, плюс заправка. Можно есть уже через час, а можно дать настояться.

В нашей копилке есть и рецепт "Кабачки по-корейски на зиму" с пошаговой инструкцией. А есть и множество интересных и необычных рецептов из кабачков, например, кабачковая запеканка с сыром и рисом в духовке. А один из самых простых и удачных кабачковых рецептов - мясная запеканка с кабачком.

Кабачки "по-корейски"

Ингредиенты:
- кабачки около 1 кг;
- морковь 2 шт. (средние);

- чеснок 1 средняя головка;
- заправка для корейской морковки 1 шт.;
- уксус 40 мл 9%;
- сахар 50 г;
- соль 1 ч. л.;
- подсолнечное масло 50 мл.

Приготовление:

1. Крупные кабачки очищаем от кожуры и семечек и режем тонкими слайсами, морковь трем на специальной или просто крупной терке, чеснок пропускаем через пресс. Молодые кабачки для этого рецепта (и морковь!) можно нарезать овощечисткой, вместе с семечками и кожурой - получатся тонкие и длинные пластинки. Можно натереть на терке для корейской моркови. 

2. Перекладываем овощи в миску. Добавляем заправку для корейской моркови, уксус, соль, сахар и масло. Хорошо перемешиваем, закрываем крышкой или пищевой пленкой и убираем в холодильник. 

3. Ждем примерно час - овощи промаринуются и будет уже вкусно! Можно оставить на ночь, на 12 часов, для более выраженного вкуса. 

Из этого количества ингредиентов получится примерно 1,5 литра закуски. Она спокойно хранится в холодильнике несколько дней. Закуска получается кисло-сладкая, пикантная, в меру острая, кабачок хрустящий, с ярким вкусом.

Приятного аппетита!

Что еще можно приготовить в сезон кабачков?

Запеканка с кабачками и фасолью - вкусно, бюджетно и легко готовится.

Необычная пицца на основе кабачка! Не пробовали? Непременно приготовьте!

Оладьи кабачковые с овсяными хлопьями - мягкие и полезные! Оценят и дети, и взрослые.

Сладкий кекс из кабачков? И такое бывает! Мягкая и влажная начинка, внутри которой...шоколад!

Кексы закусочные с кабачком. Хороши с бульоном, салатом и вместо хлеба.

"Зеленая" галета из пресного теста - открытый овощной пирог для тех, кто следит за фигурой.

Также стоит попробовать вкусную и быструю закуску!

