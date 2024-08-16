Рулетики кабачковые с творожным сыром и вялеными помидорами
Сам по себе кабачок - достаточно нейтральный овощ, но существует много вкусных и простых рецептов из кабачка с различными ингредиентами, когда получается красивое и вкусное блюдо. Среди наших пошаговых рецептов с фото есть разные блюда с кабачком:
- запеканки картофельная с кабачком и с кабачком и куриным фаршем,
- рулетики, запеченные в духовке, из кабачка с мясом и закусочные из свежего кабачка,
- оладьи из кабачков с творогом и с овсяными хлопьями.
- супы: рисовый суп-крем с кабачком и суп-пюре кабачок+геркулес,
- можно приготовить кексы с кабачком: закусочные и сладкие шоколадные,
- кабачковая икра в мультиварке
и множество детских рецептов с кабачком, для прикорма малышам.
Сегодня приготовим рулетики из запеченых в духовке кабачков с творожным сыром и вялеными помидорами. Мы также приводим информацию о КБЖУ в рецепте.
Понадобится:
Кабачки молодые – 700 гр.;
Сыр творожный – 250 гр.;
Помидоры вяленые – 70 гр.;
Масло растительное – 30 – 50 гр. (2-3 ст. л.);
Руккола или петрушка – 30 гр.;
Соль, молотый черный перец, приправы – по вкусу.
Белки 31, жиры 98, углеводы 75, ккал 1203
На 100 гр.: белки 2.9, жиры 9, углеводы 7, ккал 111.4
Приготовление:
* Кабачки вымойте, нарежьте вдоль - тонкими ломтиками, не толще 0.5 см. Противень застелите бумагой для выпекания и выложите ломтики кабачка. Кисточкой смажьте каждый ломтик тонким слоем растительного масла, и – по желанию – посыпьте приправами и солью. Можно использовать масло от вяленых помидор, тогда приправы, возможно, не понадобятся.
* Разогрейте духовку до 160 градусов, запекайте кабачок на среднем уровне, минут 15-20. Ломтики кабачка должны стать мягкими и эластичными.
* Пока кабачок печется, приготовьте начинку. Мелко нарежьте зелень, вяленые помидоры. В творожный сыр добавьте ложку масла от помидоров, нарезанные помидоры и зелень, и перемешайте. Соль по желанию. Если хотите сделать начинку поострее, пикантнее – добавьте чеснок, перец, острые приправы.
* Запеченные кабачки немного остудите. На каждый ломтик выкладывайте чайную ложку с горкой начинки и сворачивайте рулетом.
* Получились сочные рулетики с нежной, слегка пряной сырной начинкой. Подавайте с зеленью и орехами.
Приятного аппетита!