Салат с мясом почти всегда вариант беспроигрышный, поэтому предлагаю попробовать этот салат с редькой и говядиной.

Это версия салата «Ташкент», который придумали еще в советские времена, разрабатывая меню ресторана узбекской кухни. Изобретение оказалось удачным, рецепт «разошелся» по ресторанным и домашним кухням и вариаций этого блюда встречается немало. Мне кажется, все его знают и многие любят.

Салат с редькой и мясом «Узбекистан»

Понадобится: Говядина – 500 г Редька – 200 г Огурец – 150-200 г Яйца – 3 шт. Лук – 100 г Мука – 1-2 ст. л. Майонез – 50 г Масло растительное для жарки лука – 100 мл. Соль, перец, зира, приправы – по вкусу. Итого: 1300 г Белки 166, жиры 161, углеводы 64, ккал 2322 На 100 г: белки 13, жиры 12, углеводы 4, ккал 179

1. Для салата понадобится вареная или жареная\запеченная говядина. Вкусно будет и так, и этак, выбирайте, что нравится. Можно варить бульон для супа, и часть мяса взять для салата. Можно специально обжарить и запечь, получится вкусная корочка на мясе, которая добавит свой вкусовой нюанс.

Готовое мясо остудите и нарежьте соломкой.

2. Лук для салата тонко нарежьте, разберите на кольца. Переложите в пакет и насыпьте в него столовую ложку муки. Закройте (зажмите рукой) пакет так, чтобы он остался надутым, и потрясите – луковые кольца покроются тонким слоем муки. Теперь при жарке они станут золотистыми и хрустящими.

3. Разогрейте в толстостенной сковороде\сотейнике\ковшике растительное масло. Масла нужно столько, чтобы лук плавал в нем. Пока масло разогревается, приготовьте тарелку с бумажными салфетками, чтобы выкладывать на нее готовый лук, и лопаточку или шумовку, которой удобно вынимать его из масла.

4. Попробуйте на одном колечке, если масло шипит и лук в нем сразу покрылся пузырьками и плавает, и не сгорел в секунды – температура подходящая.

5. Жарьте небольшими порциями, так колечки быстрее станут золотистыми и хрустящими. Перед тем, как опустить лук в масло, стряхивайте лишнюю муку.

5.1. Достаньте луковые кольца на салфетку, сразу посыпьте солью и приправой. Обсушите.

6. Яйца сварите и разрежьте на четвертинки или нарежьте соломкой.

7. Редьку нашинкуйте тонкой соломкой, удобно на терке для морковки по-корейски. Если редька очень горькая и жгучая, её можно положить на час в ледяную воду, потом воду слить и обсушить редьку.

8. Огурец нарежьте тонкими брусочками.

9. На блюдо или порционные тарелки выкладывайте слоями – салатные листья (по желанию), редьку, затем говядину, верхний слой - огурец.

10. Слои салата немного посыпьте солью и приправами (зира, перец и\или приправа с восточными нотками, сделайте сеточку из майонеза.

11. Украсьте четвертинками яиц, зеленью, тонкими колечками острого перца (по желанию). Красиво и вкусно будет, если украсить гранатовыми зернами.

12. Сверху выложите горку жареного лука. Лук кладите в последний момент, и не перемешивайте с салатом, иначе он потеряет свою хрусткость.

Приятного аппетита!