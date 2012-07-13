Две трети жителей нашей планеты считают рис не только едой, но и символом достатка и долголетия – недаром одно из названий риса звучит как «драгоценное дерево», а молодоженов на свадебных церемониях посыпают рисовыми зернами. Давайте будем готовить рис чаще, и пусть каждое зернышко принесет в вашу жизнь удачу и благополучие.

Салаты с рисом легко готовить, главное – сварить рис, а уж добавить к нему можно практически любой продукт, ведь рис очень «уживчив», и прекрасно соседствует с овощами и фруктами, рыбой, мясом, морепродуктами. Как основу для салата выбирайте длиннозерный рис, он рассыпчатый и сохраняет при варке свою форму. У меня сложился вот такой салат – с курицей и черносливом, пробуйте – или сочините свой вариант!

Салат с курицей и черносливом

Понадобится:

Рис длиннозерный – 100 гр. (1 варочный пакетик);

Куриное филе – 200 гр.;

Чернослив без косточек – 20-25 шт.;

Яблоко кисло-сладкое – 1 шт.;

Лимонный сок;

Соль, перец.

Домашний майонез для заправки или оливковое масло.

Масло растительное для жарки;

Зелень петрушки.

· Рис сварите в подсоленной воде, до готовности – но не разваривайте, остудите, переложите в миску.

· Куриную грудку нужно нарезать узкой соломкой и обжарить в растительном масле. Масло хорошо разогрейте, и жарьте филе со всех сторон до румяной корочки. Нежное мясо куриной грудки жарится быстро, по несколько минут с каждой стороны, в этом основной секрет её готовки – при длительной тепловой обработке грудка становится сухой, грубой. Поджаренные полоски мяса нарежьте наискосок на небольшие кусочки.

· Чернослив, если он сухой, надо предварительно замочить в теплой воде. Нарезать крупной соломкой. Можно добавить мелко порезанный лук (совсем немного, для вкуса).

· Яблоко очистить, нарезать соломкой и сбрызнуть лимонным соком. Лимонный сок не даст яблоку потемнеть и придаст приятный (чуть заметный) лимонный аромат салату.

Теперь Осталось соединить все ингредиенты, заправить домашним майонезом или салатным соусом. Оливковое масло тоже подойдет, если майонез вы не любите. Добавьте соль и перец по вкусу.

· Получился сытный, но не тяжелый салат: рис, яркий вкус жареной куриной грудки, свежесть яблока и кисло-сладкий чернослив. Для сервировки использовала салатное кольцо – его надо поставить на тарелку, внутрь выложить салат, слегка прижать и осторожно снять кольцо. Я украсила «столбик» салата рубленой зеленью петрушки – и он напомнил мне березку. Пробуйте! Нам понравилось.

Приятного аппетита!

