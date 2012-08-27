Салат с креветками и грейпфрутом (рецепт с видео)

Морепродукты и цитрусовые – классическое сочетание, которое никогда не надоедает. Я возьму крупные креветки, спелый грейпфрут и рассыпчатый белый рис – и получится легкий изящный салат, сочный и свежий.

Для этого салата нужен длиннозерный рис, который не слипается после варки. Подойдет рис, обработанный паром. Во-первых, он полезнее - благодаря этой обработке в рисовые зерна переходит до 80% тех полезных веществ, которые содержатся в оболочке зерна и при шлифовке удаляются вместе с ней. Во-вторых, такой рис меньше размокает в салате и дольше остается рассыпчатым.

Однако, если вы не любите использовать пропаренный рис, можно взять обычный, он тоже подойдет .

Еще рецепты салатов с креветками в нашей копилке:

Салаты с креветками (рецепт с видео)

Салат с креветками в азиатском стиле

Салат с креветками и грейпфрутом

Понадобится:

Рис длиннозерный, обработанный паром, в пакетике – 100 гр.;

Креветки крупные –300 гр.;

Апельсин или грейпфрут – 1 шт.;

Кукуруза консервированная – 1 маленькая баночка (опционально);

Сухие пряности: паприка молотая, имбирь молотый, перец черный.

Соль.

Растительное масло для жарки.

· Опустите длиннозерный рис в пакетике в подсоленный кипяток и варите до готовности. Ориентируйтесь на время варки, указанное производителем на упаковке. Выложите из пакетика и дайте остыть.

· Креветки нужно очистить, снять панцирь. Приправить молотым имбирем и паприкой, посыпать черным молотым перцем. Имбирь имеет остро-жгучий вкус, если раньше дела с ним не имели - для начала положите поменьше.

· Из грейпфрута (апельсина) нужно извлечь дольки, без пленок и пожилок. Очень легко это сделать при помощи ножа: очистить плод, срезая корку вместе с внутренним белым слоем, так, чтобы видна была мякоть. Чистите над миской, чтобы собрать сок, который обязательно потечет. Теперь аккуратно вырезайте ножом дольки, аккуратно подрезая мякоть вдоль пленок-перегородок. Крупные дольки разделите на 2-3 части. Если вам достался слишком кислый грейпфрут, вкус можно выровнять, добавив небольшое количество сахара.

· Разогрейте на сковороде масло и подрумяньте креветки, примерно 1-2 минуты с каждой стороны. Снимите со сковороды и остудите.

· Добавьте к рису креветки, апельсин, консервированную кукурузу. Заправьте оливковым маслом или домашним майонезом, на выбор.

· При подаче можно посыпать зеленым луком.

Приятного аппетита!

Смотрите видеоверсию рецепта