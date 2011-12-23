Новогодние блюда. Шампиньоны фаршированные, в беконе

Грядущий год – год Дракона, а Дракон, как известно, отличается хорошим аппетитом. Поэтому на праздничном новогоднем столе должно быть много разной еды. Особенно рад будет огнедышащий зверь горячим блюдам и закускам. Давайте порадуем Дракона, и тогда он принесет нам гармонию и благополучие в новом году. Предлагаю попробовать фаршированные шампиньоны – любимое многими сочетание гречки, грибов и бекона в новой форме!

Шампиньоны фаршированные, в беконе

Понадобится:

Гречка – 1 пакетик 100 гр.;

Лук репчатый – 1 луковица;

Моцарелла – 100 гр.;

Шампиньоны крупные, с большими шляпками – 14-15 штук;

Бекон (тонкими ломтиками) – 200-250 гр.;

Растительное масло, соль, перец.

1. Вскипятите воду, подсолите и сварите до готовности гречку в пакетике. Выложите в миску и дайте остыть.

2. Пока варится гречка, как раз можно успеть почистить и нарезать мелкими кубиками лук. Разогрейте пару ложек растительного масла в сковороде и подрумяньте его.

Теперь можно смешать гречку с жареным луком, посолить – это начинка.

3. Крупные шампиньоны быстро вымойте, чтобы они не успели набрать воду, или протрите влажной салфеткой. Концом узкого ножа отделите ножки от шляпок, так, чтобы можно было внутрь шляпки поместить начинку.

Осталось наполнить их гречневым фаршем, накрыть кружочком моцареллы и завернуть в тонкий ломтик бекона.

4. Полученные свертки нужно запечь до зарумянивания под грилем, или в горячей духовке 230-240 гр. При запекании моцарелла расплавится, скрепит начинку и даст сливочный вкус, грибы останутся сочными, а бекон станет хрустящим.

Приятного аппетита!

Смотрите видеоверсию рецепта