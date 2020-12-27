Салаты с курицей в новогоднем оформлении

Салат на праздничном столе - обязательное блюдо! Практически беспроигрышный вариант – салаты с куриной грудкой, они нравятся и женщинам, и мужчинам. И для встречи нового 2021 года они пригодятся, ведь наступает год Быка - на праздничном столе не должно быть говядины.

Предлагаю два варианта: попроще в приготовлении салат с курицей и черносливом, на салат с вешенками и куриной грудкой чуть больше времени нужно. Тот, который с яблоком и черносливом, можно сделать совсем «девочковым», если убрать чеснок. Пробуем?

Салат с курицей и черносливом

Понадобится (на 4-6 порций): Куриная грудка – 250 г

Яблоко кисло-сладкое – 150 г

Сыр – 100 г

Чернослив без косточек – 50 г (примерно 10-12 шт.)

Чеснок – 1 зубок

Майонез – 2 ст. л.

Сметана – 2 ст. л.

Соль – по вкусу Итого: 630 г

Белки 88, жиры 68, углеводы 48, ккал 1150

На 100 г: белки 14, жиры 10, углеводы 8, ккал 183

! Понадобится вареное или запеченное куриное филе (куриная грудка). Можно приготовить заранее, или сварить перед приготовлением и остудить.

1. Чернослив вымойте, если очень твердый - замочите на некоторое время в теплой воде, затем слейте воду и обсушите.

2. Яблоко очистите от кожицы и семян.

3. Все компоненты салата нарежьте некрупными кубиками, размером примерно 0,5 - 0,7 см. Чеснок нарубите мелко или пропустите через пресс.

4. Праздничная подача: слоями выложите в широкий стакан или креманку, делая тонкую сеточку из заправки: майонез+чеснок+сметана+соль. (Можно использовать бокал для мартини).

Тонко (овощечисткой) нарежьте слайсы из огруца (по всей длине). Наденьте слайс на шпажку и украсьте салат сверху.

Приятного аппетита!



Салат с курицей и вешенками

Понадобится (на 4-6 порций): Куриная грудка – 250 г

Вешенки – 300 г

Яйцо – 2 шт.

Огурец свежий – 200 г (1 большой огурец)

Лук репчатый – 80 г

Грецкие орехи – 50 г

Майонез – 2 ст. л.

Масло растительное для жарки – 2-3 ст. л.

Соль – по вкусу Итого: 1100 г

Белки 98, жиры 125, углеводы 19, ккал 1584

На 100 г: белки 9, жиры 11, углеводы 2 ккал 144

! Для этого салата все компоненты нарезаем соломкой и жарим (кроме орехов и огурца). Приготовьте сковородку. Масла наливайте по чуть-чуть. Приготовление простое, нужно время.

1. Делаем яичный «блинчик». Яйца разбейте в кружку и взболтайте вилкой, чтоб желток и белок хорошо перемешались. Взбивать не нужно. Разогрейте сковороду и вылейте яйца, дайте растечься равномерно, тонким слоем. Жарьте на среднем нагреве, до готовности, можно перевернуть и подрумянить обе стороны.

2. Остудите. Разрежьте на широкие «ленты», сложите стопочкой и нарежьте узкой соломкой.

3. Куриную грудку нарежьте тонкими длинными полосками. Жарьте на горячей сковороде с ложкой масла, подрумяньте.

4. Вешенки нарежьте соломкой, лук «перьями» (вдоль пополам, и на тонкие ломтики, вертикально, как дольки у мандарина). Жарьте на среднем нагреве, до мягкости лука и готовности грибов, минут 15. Помешивайте.

5. Огурец очистите, если кожица жесткая. Нарежьте соломкой. Орехи нарубите ножом.

Смешайте всё и заправьте майонезом. Дайте постоять полчаса-час до подачи.

6. Для праздничной подачи выложите салат на блюдо в виде рождественского венка, слегка уплотните. Сверху выложите веточки укропа. Сделайте звезды из сыра или сладкого перца, украсьте салат помидорками черри, маслинами или зернами граната.

Приятного аппетита!