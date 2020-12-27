Салаты с курицей в новогоднем оформлении
Салат на праздничном столе - обязательное блюдо! Практически беспроигрышный вариант – салаты с куриной грудкой, они нравятся и женщинам, и мужчинам. И для встречи нового 2021 года они пригодятся, ведь наступает год Быка - на праздничном столе не должно быть говядины.
Предлагаю два варианта: попроще в приготовлении салат с курицей и черносливом, на салат с вешенками и куриной грудкой чуть больше времени нужно. Тот, который с яблоком и черносливом, можно сделать совсем «девочковым», если убрать чеснок. Пробуем?
Салат с курицей и черносливом
|
Понадобится (на 4-6 порций):
Куриная грудка – 250 г
Итого: 630 г
! Понадобится вареное или запеченное куриное филе (куриная грудка). Можно приготовить заранее, или сварить перед приготовлением и остудить.
1. Чернослив вымойте, если очень твердый - замочите на некоторое время в теплой воде, затем слейте воду и обсушите.
2. Яблоко очистите от кожицы и семян.
3. Все компоненты салата нарежьте некрупными кубиками, размером примерно 0,5 - 0,7 см. Чеснок нарубите мелко или пропустите через пресс.
4. Праздничная подача: слоями выложите в широкий стакан или креманку, делая тонкую сеточку из заправки: майонез+чеснок+сметана+соль. (Можно использовать бокал для мартини).
Тонко (овощечисткой) нарежьте слайсы из огруца (по всей длине). Наденьте слайс на шпажку и украсьте салат сверху.
Приятного аппетита!
Салат с курицей и вешенками
|
Понадобится (на 4-6 порций):
Куриная грудка – 250 г
Итого: 1100 г
! Для этого салата все компоненты нарезаем соломкой и жарим (кроме орехов и огурца). Приготовьте сковородку. Масла наливайте по чуть-чуть. Приготовление простое, нужно время.
1. Делаем яичный «блинчик». Яйца разбейте в кружку и взболтайте вилкой, чтоб желток и белок хорошо перемешались. Взбивать не нужно. Разогрейте сковороду и вылейте яйца, дайте растечься равномерно, тонким слоем. Жарьте на среднем нагреве, до готовности, можно перевернуть и подрумянить обе стороны.
2. Остудите. Разрежьте на широкие «ленты», сложите стопочкой и нарежьте узкой соломкой.
3. Куриную грудку нарежьте тонкими длинными полосками. Жарьте на горячей сковороде с ложкой масла, подрумяньте.
4. Вешенки нарежьте соломкой, лук «перьями» (вдоль пополам, и на тонкие ломтики, вертикально, как дольки у мандарина). Жарьте на среднем нагреве, до мягкости лука и готовности грибов, минут 15. Помешивайте.
5. Огурец очистите, если кожица жесткая. Нарежьте соломкой. Орехи нарубите ножом.
Смешайте всё и заправьте майонезом. Дайте постоять полчаса-час до подачи.
6. Для праздничной подачи выложите салат на блюдо в виде рождественского венка, слегка уплотните. Сверху выложите веточки укропа. Сделайте звезды из сыра или сладкого перца, украсьте салат помидорками черри, маслинами или зернами граната.
Приятного аппетита!