Салат с гречкой (рецепт с видео)

Предновогодние недели самые хлопотные, у всех полно дел: мужчины готовят подарки, дети пишут Деду Морозу письма, а хозяйки продумывают новогоднее меню. Дело это важное и ответственное: хочется подать на стол не только вкусные и оригинальные, но еще и полезные и легкие блюда, чтобы праздничное застолье оставило лишь приятные впечатления.

Салат, который я хочу предложить, как раз такой, подходящий: он вкусный, легкий и необычный: он с гречкой! Да-да! Такая привычная и знакомая, гречка может быть не только кашей или гарниром, но и компонентом салата. Давайте попробуем!

Напомню, что гречка – уникальный продукт. В ней много белка и полезных углеводов, которые не превращаются в жир – наоборот, гречка стимулирует обмен веществ в организме и поэтому входит в основу многих диет. Кроме того, у неё замечательный, богатый минеральный состав. Гречка укрепляет сосуды и сердце, понижает сахар крови, поэтому старайтесь включать её в меню почаще.

Салат с гречкой

Понадобится:

Гречка – 1 пакетик 100 гр.;

Лук красный сладкий – ½ луковицы;

Помидоры – 1-2 шт.;

Сыр фета или брынза, козий сыр – 100 гр.;

Шампиньоны – 100 гр.;

Лимон – 1 шт.;

Зелень петрушки – ½ пучка.

Зеленый салат;

Для заправки:

Оливковое масло – 3 ст.л.;

Горчица – 1 ч.л.,

Лимонный сок – 1 ст.л.;

Мед – 1/2 чайн. л.;

Перец черный молотый, соль.

1. Сварите гречку до готовности. Нужна не размазня, а «крупинка к крупинке» - чтобы получилось, как надо, возьмите гречи и воды в соотношении 1:2, всыпьте промытую крупу в подсоленный кипяток, убавьте огонь и варите на маленьком огне под крышкой 15-20 минут. Или возьмите варочные пакетики – такую крупу не надо перебирать и взвешивать, и варить удобно.

2. Пока гречка варится, нарежьте красный лук тонкими перьями, помидоры – кубиками, а сыр фета (или моцареллу) - крупными кубиками.

3. Грибы протрите влажной салфеткой, или быстро вымойте, чтобы они не успели набрать воды. Обсушите, нарежьте тонкими ломтиками и сбрызните лимонным соком, чтобы не потемнели. Лимонный сок также дает интересный вкусовой нюанс. В термообработке шампиньоны не нуждаются, это чистые и безопасные тепличные грибы. Если все же захочется их поджарить – жарьте, так тоже получится вкусно.

4. Зеленый салат, или салатную смесь, или зелень петрушки нарежьте не очень мелко или порвите руками.

5. Остудите гречку.

6. Для заправки нужно взбить оливковое масло с медом, горчицей и лимонным соком, соль и перец добавить по вкусу. При взбивании заправка густеет. Мне нравится такой салатный соус, я часто делаю сразу несколько порций, на 3-4 раза. Взбивать можно венчиком или вилкой, а если сразу несколько порций, то можно даже в баночке с плотно закрывающейся крышкой: сложили все компоненты в банку, хорошо закрыли, потрясли энергично… заправили салат, остатки в этой же банке в холодильник Соус подходит ко многим салатам, к рыбе, морепродуктам, овощам и обязательно пригодится.

7. Соедините все компоненты салата, заправьте. Легкий, сочный салат с приятной гречневой ноткой можно подавать к столу.

Приятного аппетита!

Смотрите видеоверсию рецепта