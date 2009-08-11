Поджаренный хлеб с зеленым луком
Как известно, все гениальное просто! Эту фразу в полной мере можно применить и к такому кулинарному изобретению, как бутерброд.
Хотя в буквальном переводе с немецкого бутерброд – хлеб с маслом, но в нынешнем обиходе – это уже давно стало ломтиком хлеба с каким-нибудь из закусочных продуктов.
В моей семье принято завтракать бутербродами. Обычно это самые простые варианты: хлеб с маслом и сыром или колбасой. Но при всей ущербности бутерброда, как кулинарно - диетической идеи, именно он дает огромный простор для творчества. Вот и я открыла для себя еще один вариант приготовления этого замечательного, быстрого и малобюджетного блюда.
Этот рецепт, безусловно, понравится тем, кто любит поджаренный хлеб, зеленый лук и не считает калории. Это, скорее всего, даже и не бутерброд как таковой, а поджаренный тост, но не будем придираться к словам.
Нам понадобится:
1. Батон.
2. Пучок зеленого лука.
3. 2 яйца.
4. Растительное масло для жарки (можно оливковое).
Процесс приготовления очень прост:
1. Взбиваем яйца, мелко шинкуем лук, соединяем лук с яйцами, при этом не забываем посолить.
2. Намазываем полученной смесью ломтик батона с одной стороны.
3. На сковородку с разогретым растительным маслом выкладываем батон намазанной смесью стороной вниз, несколько минут поджариваем. Переворачиваем хлеб и подрумяниваем другую сторону.
4. Подаем как в горячем, так и в холодном виде.
Попробуйте! И просто и вкусно! Приятного аппетита!!!