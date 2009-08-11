Поджаренный хлеб с зеленым луком

Как известно, все гениальное просто! Эту фразу в полной мере можно применить и к такому кулинарному изобретению, как бутерброд.

Хотя в буквальном переводе с немецкого бутерброд – хлеб с маслом, но в нынешнем обиходе – это уже давно стало ломтиком хлеба с каким-нибудь из закусочных продуктов.

В моей семье принято завтракать бутербродами. Обычно это самые простые варианты: хлеб с маслом и сыром или колбасой. Но при всей ущербности бутерброда, как кулинарно - диетической идеи, именно он дает огромный простор для творчества. Вот и я открыла для себя еще один вариант приготовления этого замечательного, быстрого и малобюджетного блюда.

Этот рецепт, безусловно, понравится тем, кто любит поджаренный хлеб, зеленый лук и не считает калории. Это, скорее всего, даже и не бутерброд как таковой, а поджаренный тост, но не будем придираться к словам.

Нам понадобится:

1. Батон.

2. Пучок зеленого лука.

3. 2 яйца.

4. Растительное масло для жарки (можно оливковое).

Процесс приготовления очень прост:

1. Взбиваем яйца, мелко шинкуем лук, соединяем лук с яйцами, при этом не забываем посолить.

2. Намазываем полученной смесью ломтик батона с одной стороны.

3. На сковородку с разогретым растительным маслом выкладываем батон намазанной смесью стороной вниз, несколько минут поджариваем. Переворачиваем хлеб и подрумяниваем другую сторону.

4. Подаем как в горячем, так и в холодном виде.