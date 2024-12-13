Салат-чизкейк «Оливье»

Что приготовить на новый год? Классический оливье - такой же символ встречи нового года, как и «Ирония судьбы». А что, если сохранить традицию, но приготовить оливье по новому рецепту! Тем более, что рецепт «Оливье-чизкейк» - популярная новинка этого года!

Такой салат приготовить просто - делаем классический оливье, но без горошка, а вот потооом...

Чизкейк «Оливье»

Понадобится: колбаса докторская - 300 г;

картофель - 4 шт.;

морковь (небольшая) - 4 шт.;

огурцы маринованные - 200 г;

зеленый горошек (замороженный) - 400 г;

яйцо - 4 шт.;

майонез 300 г;

сметана 100 г;

желатин 20 г;

вода 150 мл

Важно: количество продуктов подойдет для объема салата на форму 20 см.

Приготовление:

1. Как и для классического оливье, отвариваем яйца, картофель и морковь. Овощи рекомендуем запечь в духовке, обернув фольгой, в течение 40-50 минут при температуре 180-200 °С. Так они сохранят вкус и не будут водянистыми.

2. Поставьте вариться горошек (можно не размораживать перед варкой) на среднем огне, минут на 40. Пробуйте - он должен стать мягким.

3. Замочите желатин в в холодной воде (150 мл).

4. Овощи, яйца, огурцы с докторской колбасой нарежьте кубиком, как обычно. Смешайте, заправьте по вкусу майонезом (третья часть), перемешайте.

5. Горошек, слив воду, измельчите в пюре погружным блендером. Если шкурка плотная, массу для гладкой текстуры нужно протереть через сито. Посолите, добавьте майонез и сметану. Можно добавить зеленый краситель для более яркого цвета. Охладите до комнатной температуры (на несколько минут поставьте на мороз).

6. Желатин нужно нагреть до полного растворения (можно в микроволновке, на низкой мощности, около 1 минуты) и добавить к гороховому пюре. Хорошо перемешайте. Масса будет немного жидкой, похожей на тесто для оладий. Пока выкладываете салат в кольцо, начнет густеть.

7. Выложите в кондитерское кольцо салат, прижмите, раскройте замок на кольце, чтобы его раздвинуть немного (примерно на 1 см от бортиков салата).

8. Гороховую массу вылейте поверх салата, проследите, чтобы она заполнила зазор между салатом и кондитерским кольцом.

9. Салат уберите в холодильник на ночь или на несколько часов, чтобы гороховый слой застыл.

Приятного аппетита!