Овощной салат с фасолью и зеленью по-грузински

Грузинская кухня - это пряности и ароматы, яркий и насыщенный вкус, много овощей и зелени. Этот рецепт овощного салата по-грузински моя подруга привезла из Тбилиси несколько лет назад, такой салат им подавала хозяйка. Я тоже решила приготовить его, он очень летний, легкий, ароматный и сытный за счет фасоли. Готовится на раз-два!

В грузинских салатах всегда используется зелень, её понадобится много. Я использовала базилик и кинзу - эта зелень в авторском рецепте. Вы можете использовать также петрушку, рукколу или мяту, по вкусу, они добавят салату свежести и аромата.

Овощной салат с помидорами, фасолью и зеленью

Понадобится: Помидоры - 2-3 шт . или 250 гр. помидоров черри;

. или 250 гр. помидоров черри; Красный сладкий перец - 1 шт .;

.; Красный лук - 1/4 часть головки;

Фасоль красная в собственном соку - 1/2 банки;

Кинза - 1/2 пучка;

Базилик - 1/2 пучка;

Руккола - большая горсть;

Чеснок - 1-2 зубчика;

Подсолнечное масло для заправки;

Зернистая горчица - 1 ст. ложка;

Соль, хмели-сунели и перец по вкусу.

Приготовление:

1. Подготовьте все ингредиенты. Зелень предварительно замочите в холодной воде минимум на полчаса. Затем промойте и обсушите.

2. Овощи для грузинского салата обычно нарезаются крупно. Так можно ощутить отдельный вкус каждого кусочка. Если любите - так и сделайте!

У нас салат с фасолью - здесь можно сделать нарезку чуть менее крупной, размером приблизительно с две фасолины. Помидоры нарезать на кубики или дольки. Лук - соломкой. Рукколу порвать на большие части, базилик и кинзу нарезать не слишком мелко.

3. Смешайте всё в большой миске. Положите нарезанную зелень, измельченную дольку чеснока, столовую ложку зернистой горчицы. Она даёт лёгкий кисло-сладкий вкус и приятную хрусткость. Если не любите - используйте вместо горчицы лимонный сок (1 ч. ложку).

4. Теперь нужно добавить хмели-сунели (хотя бы щепотку!), поперчить и посолить по вкусу. Полить салат маслом, перемешать.

Такой салат может быть самостоятельным блюдом для ужина или гарниром к мясным блюдам. Он прекрасно подходит для летних пикников или на праздничный стол.

Приятного аппетита!