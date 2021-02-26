Маринованные овощи — быстрая закуска
Быстрая маринованная закуска из овощей - рецепт простой, а результат - потрясающе вкусные овощи! Полезно, не жирно, сочетается с любыми продуктами и любыми блюдами!
Можно взять кабачок, цветную капусту - их можно не подвергать термической обработке, отправить в маринад сразу. Добавить другие овощи по вашему вкусу.
Нам понадобится:
- болгарский перец – лучше разноцветный – так красивее;
- морковь;
- чеснок;
- подсолнечное или оливковое масло;
- уксус (любой – столовый, яблочный или винный);
- специи.
Мытый перец отправляем целиком запекаться в духовку. Готовность определяем по кожице – когда сморщится, начнет лопаться и коричневеть – значит, до кондиции он дошел.
Пока перец томится в духовке, займемся морковью. Чистим, режем на кружки. И отправляем ее минуты на три в кипящую воду – чтоб она стала чуть мягче, но не успела свариться.
Воду сливаем, морковь складываем в чистую банку.
Готовый перец достаем из духовки.
Совет: чтоб кожица хорошо очистилась, помещаем его на несколько минут в пакет или кастрюлю с крышкой. Даем ему немного остыть. Затем очищаем от кожуры, семян и перемычек. Режем на полоски и складываем в банку (можно отдельно от моркови, можно вперемешку).
Готовим маринад. Смешиваем уксус и масло. Если хочется, чтоб заливка была более слабой, можно разбавить водой. Также можно добавить соевый соус. Выдавливаем чеснок. Добавляем соль, перец, травы (укроп, орегано, базилик) по вкусу. Также можно добавить в маринад немного сахара. Тщательно перемешиваем.
Заливаем сложенные в банки овощи.
И отправляем настаиваться в холодильник минимум на 12 часов (а лучше на сутки).
P.S. Очень вкусно мариновать таким образом сырую зеленую редьку, чуть отваренную цветную капусту, запеченные баклажаны и кабачки.
P.P.S. Маринованные овощи идеально подходят в качестве гарнира к мясу и птице. Также очень вкусно использовать их в качестве закуски на хлеб (хлебцы, крекеры). Очень неплохо они сочетаются с тертым сыром.
А еще, если нужно менее диетическое блюдо, их можно использовать в любой сытный салат!
Например, овощи, ветчина, фасоль и майонез.
Или – отварной картофель, отварная рыба, маринованные овощи, зелень, майонез.
Как говорится, все гениальное – просто.
Приятного аппетита!