Быстрая маринованная закуска из овощей - рецепт простой, а результат - потрясающе вкусные овощи! Полезно, не жирно, сочетается с любыми продуктами и любыми блюдами!

Можно взять кабачок, цветную капусту - их можно не подвергать термической обработке, отправить в маринад сразу. Добавить другие овощи по вашему вкусу.

Нам понадобится:

- болгарский перец – лучше разноцветный – так красивее;

- морковь;

- чеснок;

- подсолнечное или оливковое масло;

- уксус (любой – столовый, яблочный или винный);

- специи.

Мытый перец отправляем целиком запекаться в духовку. Готовность определяем по кожице – когда сморщится, начнет лопаться и коричневеть – значит, до кондиции он дошел.

Пока перец томится в духовке, займемся морковью. Чистим, режем на кружки. И отправляем ее минуты на три в кипящую воду – чтоб она стала чуть мягче, но не успела свариться.

Воду сливаем, морковь складываем в чистую банку.

Готовый перец достаем из духовки.

Совет: чтоб кожица хорошо очистилась, помещаем его на несколько минут в пакет или кастрюлю с крышкой. Даем ему немного остыть. Затем очищаем от кожуры, семян и перемычек. Режем на полоски и складываем в банку (можно отдельно от моркови, можно вперемешку).

Готовим маринад. Смешиваем уксус и масло. Если хочется, чтоб заливка была более слабой, можно разбавить водой. Также можно добавить соевый соус. Выдавливаем чеснок. Добавляем соль, перец, травы (укроп, орегано, базилик) по вкусу. Также можно добавить в маринад немного сахара. Тщательно перемешиваем.

Заливаем сложенные в банки овощи.

И отправляем настаиваться в холодильник минимум на 12 часов (а лучше на сутки).

P.S. Очень вкусно мариновать таким образом сырую зеленую редьку, чуть отваренную цветную капусту, запеченные баклажаны и кабачки.

P.P.S. Маринованные овощи идеально подходят в качестве гарнира к мясу и птице. Также очень вкусно использовать их в качестве закуски на хлеб (хлебцы, крекеры). Очень неплохо они сочетаются с тертым сыром.

А еще, если нужно менее диетическое блюдо, их можно использовать в любой сытный салат!

Например, овощи, ветчина, фасоль и майонез.

Или – отварной картофель, отварная рыба, маринованные овощи, зелень, майонез.

Как говорится, все гениальное – просто.