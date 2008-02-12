Валентинов День. Рецепты праздничных блюд!

Уже совсем скоро замечательный и нежный праздник всех влюбленных – День святого Валентина. И всем хорош этот праздник, одним плох – РАБОЧИЙ день! Ну нет бы выходным сделать? Так бы и расслабиться, поваляться на диванчике, побаловать друг друга массажиком, порадовать свою вторую (сильную ) половинку вкусным ужином, ан нет! Вставай, подымайся, рабочий народ! Детей в садик/школу, мужа на работу – завтраком накормить, в щечку поцеловать, платочком махнуть вослед… и сама – ну если не на работу, так по дому цельный день хлопотать…

Don’t worry! Be happy! Несмотря на рабочий день, романтическое настроение с легкостью создаем прямо с утра – подадим на стол не простую, а «сердечную» яичницу. (Идея подсмотрена на kuking.net) А на ужин – ах, этот романтический ужин! – салат с интригующим названием «Вкус поцелуя». Романтическому ужину полагается быть легким и волнующим… Мне кажется, мужчин всегда волнует хороший кусочек жареного мяса. Предлагаю просто зажарить сочную отбивную и сотворить салат – он делается быстро, а выглядит эффектно и очень вкусный!

«Сердечная» яичница или Душевный завтрак

Понадобится:

Сосиска – 1 шт.;

Яйцо – 1 шт.;

Для оформления – майонез/кетчуп/зелень - что любите.

Масло для жарки.

Сосиску чистим и разрезаем вдоль почти до конца (кончик 1,5 см оставляем неразрезанным). Беремся руками за разрезанные кончики, выворачиваем, и соединяем - получилось сердечко. Нужно сколоть кончики зубочисткой.

Выкладываем сердечко на разогретую сковородку, внутрь разбиваем яйцо – и жарим, как обычную глазунью.

На тарелке можно нарисовать сердечки кетчупом, и – «любимый, завтрак уже готов!»

Приятного аппетита!

Салат «Вкус поцелуя»

Очень приятный вкус – неожиданный, нежный, освежающий

Понадобится:

Яблоки – 2-3 шт.;

Яйцо – 2 шт.;

Сыр – 150 гр.;

Для заправки:

Клюква – полчашки;

Майонез – 100 гр.;

Грецкие орехи (афродизиак! ) – полстакана;

Сахар - по вкусу, ½ - 1 чайная ложка.

Готовим сначала заправку. Орехи смолоть блендером или порубить ножом до мелкой крошки. В порошок молоть не надо, кусочки орехов должны чувствоваться.

Из клюквы отжать сок – растолочь и через сито отцедить, или через марлю отжать. Я для скорости тоже её… того… блендером в пюре. И ничего не отцеживала. Смешать молотые орехи, майонез, сахар (сначала положите немного, пару щепоток или пол-ложки). Добавьте клюквенное пюре (понемногу) и перемешайте. Пробуйте, если нужно – сахар можно добавлять.

Получится пикантный кисло-сладкий соус, жизнерадостного розового цвета, с ярко выраженным ореховым вкусом. По консистенции этот соус-заправка получился у меня, как густая сметана - видимо, из-за того, что добавляла не сок клюквы, а пюре. Я немного разбавила его сливками 23 %, пару ложек буквально.

Ингридиенты: Сыр нужно натереть – на мелкой терке. Яйца – тоже на мелкой, или яйцерезкой порезать мелком кубиком. Яблоки очистить и натереть на крупной терке.

Собираем салат. На тарелку, на которой будете подавать, ставим «салатное кольцо» - такая штука для формования салатов, как стакан без дна. У меня сделано из пластикового стакана из-под фарша . Можно вырезать кольцо из пластиковой бутылки, например. Из маленькой бутылки – «порционные» колечки, очень удобно – аккуратно и эффектно подается, все слои салата на виду. (А можно вообще этим не заморачиваться – и просто уложить салат в вазочку )

Итак, нижний слой – яблоки, на него выкладываем ложки 3 соуса, и слегка прижимаем слой. Затем – яйца, соус. Последний слой – сыр, соус.

Снимаем кольцо – салат готов!

Приятного аппетита!

P.S. - Этот салат можно сверху украсить петрушкой – вкусно, красиво, и опять же, афродизиак!

