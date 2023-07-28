Бабушкин рецепт. Хрустящие маринованные огурцы на зиму

Предлагаю наш семейный рецепт маринованных огурцов на зиму. Рецепт проверен годами! Огурчики получаются очень вкусные и хрустящие, не кислые. И рассол не мутнеет, и маринад для огурцов подходит для приготовления рассольников и борща.

Сад у нас очень давно, и бабушка искала рецепты вкусных маринованных огурцов и в журналах, и среди знакомых, и экспериментировала. У нее даже есть журнал, в котором с 1983 года записано, по какому рецепту делала и что получилось в итоге. В последние годы рецепт описан всегда один. Бабушка называла его «тройная заливка».

Рецепт хрустящих маринованных огурчиков

Ингредиенты: - огурцы;

- лук репчатый;

- чеснок;

- хрен (корень);

- укроп зонтики;

- перец (горошек);

- лавровый лист;

- вишневый лист;

- смородиновый лист. Для маринада (на 1 литр воды):

- сахар 2 ст. ложки с небольшой горкой;

- соль (не йодированная!) 2 ст. ложки с небольшой горкой;

- уксус (кислота 70%) - 1 чайная ложка на банку.

! Я всегда использую банки с закручивающимися крышками, по 800 г - в них всё удобно умещается и они герметично закручиваются.

! Огурцы понадобятся маленькие, не больше 12 см и не толстые.

1. Огурцы хорошо моем, заливаем холодной чистой водой, пока моем банки.

2. Банки тщательно моем (можно в посудомойке, но я потом ещё споласкиваю их от средства). Опрокиньте, дайте стечь воде. Крышки моем и ставим кипятиться минут на 10-15.

3. Банки нужно простерилизовать: ставим их на решетку духовки донышком вверх. В холодную духовку! Затем включаем и нагреваем духовку до 160 градусов. Стерилизовать банки нужно 15 минут, затем оставить их в духовке немного остыть.

4. Нужно вскипятить чистую воду для заливки. На 8 восьмисотграммовых банок мне понадобилось около 4 литров.

5. Банки остыли. В каждую кладем кусочек корня хрена (примерно с мизинец), 2/3 луковицы, порезанной кольцами, 3-4 зубчика чеснока (режем толстыми пластинками), большой зонтик укропа, 5-6 горошин черного перца, пару лавровых листиков, по паре листочков вишни и смородины.

6. Огурцы плотно друг к другу ставим в банку вертикально, в серединку тоже впихиваем маленький огурчик, и если осталось место до верха банки, туда тоже войдет пара маленьких огурцов.

7. Поставьте банки на полотенце и залейте кипятком до самого верха, до края банки. Поставьте кипятить новую воду. Засекаем 20 минут, затем воду из банок сливаем и - снова кипятком до верха. Оставляем на 15 минут. И - да, кипятим новую воду))) В третий раз заливаем кипятком на 5-10 минут, в это время делаем маринад.

8. В первый или второй раз сливайте воду в литровую банку, чтобы точно посчитать, сколько маринада понадобится. Ставим кипятить воду, на каждый литр кладем по 2 столовых ложки (с горочкой) соли и сахара. Заливаем кипящим маринадом огурцы прямо до края банки.

9. Наливаем уксусную кислоту - по 1 чайной ложке на банку. Сразу закручиваем крышку. Кладем наши банки на бочок - нужно смотреть, не идут ли пузырьки воздуха. Если видите струйку пузырьков - перекрутите или поменяйте крышку.

10. Банки ставим на крышку, укутываем сверху одеялом. Через сутки можно будет убрать в прохладное место.

Открывать будем не раньше, чем через пару недель, чтобы огурчики успели промариноваться.

Приятного аппетита!