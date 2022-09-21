Домашний кетчуп из помидоров сделать несложно, хотя его приготовление по этому рецепту и займет достаточно времени. Зато вы получите вкусный соус домашнего приготовления, а количество помидоров, ждущих переработки, заметно уменьшится!

Домашний кетчуп

Ингредиенты:

- помидоры 2,5 кг;

- лук 250 г;

- болгарский перец 250 г;

- горчичный порошок 1/2 ст. л.;

- корица 1/2 ч. л.;

- черный перец 1/2 ч. л.;

- соль 1/2 ст. л.;

- уксус 100 мл;

- сахар 100 г.

Приготовление:

1. Моем помидоры и перец, чистим лук. Режем овощи на крупные куски и пропускаем через мясорубку. Если любите поострее, добавьте также перец чили.

2. Прокрученные овощи перекладываем в большую кастрюлю и ставим вариться на среднем огне на два часа, периодически помешивая.

3. Через два часа снимаем кастрюлю с огня и протираем полученную массу через сито, хорошо выжимаем весь сок. Все, что осталось в сите, выбрасываем.

4. Моем кастрюлю и переливаем туда нашу заготовку. Добавляем корицу, перец и горчичный порошок. Варим на среднем огне 2 часа, почаще помешивая. За полчаса до готовности добавляем уксус, сахар и соль.

5. По консистенции кетчуп будет немного более жидкий, чем тот, что мы покупаем. Если хотите погуще, варите до загустения.

6. Готовый кетчуп разливаем по стерильным банкам, переворачиваем и хорошо укутываем. Как остынет, убираем в холодильник.

Стерилизовать банки можно в духовке - вымыли, поставили в духовку, включили на 120 градусов на 20 минут, в это время прокипятили крышки. Аккуратно доставайте банки - они очень горячие!! И ставьте на сухую поверхность, чтобы не лопнули. Прежде, чем наливать что-то в банку, подождите 3-5 минут, пусть слегка остынет, и разливайте сначала понемногу, чтобы сравнять температуру, затем до верха.

Из этого количества продуктов получится примерно 1,5 литра кетчупа.

Приятного аппетита!