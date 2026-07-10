Вкуснее, чем в кафе! Готовим лимонады дома

Лето в самом разгаре, а значит, самое время экспериментировать с освежающими напитками. И чтобы не платить каждый раз по 300–400 рублей за простой лимонад на сиропе в кафе, предлагаем несколько проверенных рецептов действительно вкусных домашних лимонадов из простых ингредиентов.



Основа для всех напитков — сахарный сироп, лёд и газированная вода.

Клубничный лимонад с базиликом

Ингредиенты на одну порцию (300 мл):

клубника — 70 г;

базилик — 2–3 листочка;

мята — 2–3 листочка;

сахарный сироп — 20 мл;

цедра лимона;

лёд;

газированная вода.

1. Готовим сахарный сироп. Он понадобится для всех лимонадов. Приготовить его очень просто. Смешайте сахар и воду в пропорции 2:1. Возьмите 100 г сахара и 50 мл воды, нагревайте смесь до полного растворения сахара. Доводить сироп до кипения не нужно. На приготовление уйдёт около 10 минут.





2. Готовим клубничный лимонад. В чашу блендера отправьте клубнику, листья мяты и базилика, небольшой кусочек цедры лимона и сахарный сироп. Взбейте всё до однородной консистенции.

3. Собираем напиток.Наполните бокал льдом, влейте фруктовое пюре, добавьте газированную воду и аккуратно перемешайте. Украсьте лимонад листочками базилика и наслаждайтесь вкусным освежающим напитком.

Лимонад с киви и лаймом

Ингредиенты на одну порцию (300 мл):

спелый киви — 1 шт.;

лайм — 1/4 шт.;

мята — 2–3 листочка;

сахарный сироп — 20 мл;

лёд;

1. Готовим основу. В чашу блендера отправьте очищенный киви, листья мяты, цедру лайма и сахарный сироп. Взбейте до однородной консистенции. Если пюре получилось недостаточно гладким, протрите его через сито. Такое бывает, если киви оказался недостаточно спелым.

2. Собираем напиток. Наполните бокал льдом, добавьте пюре из киви и долейте газированную воду. Для красоты украсьте напиток тонким ломтиком киви.





По желанию регулируйте сладость напитков самостоятельно. 20 мл сахарного сиропа делают вкус сбалансированным, но не приторным.

Авторский лимонад с огурцом

Рецептом этого необычного лимонада с нами поделился бариста одного из городских кафе. Мы попробовали — и результат нас приятно удивил. Напиток получился очень свежим, лёгким и необычным.

Ингредиенты на одну порцию (300 мл):

огурец — 50 г;

апельсин — 15 г;

лайм — 2 дольки;

базилик — 3–4 листочка;

мята — 2–3 листочка;

сахарный сироп — 15 мл;

лёд;

1. Готовим основу. Огурец, лайм, апельсин, базилик и мяту сложите в стакан и тщательно разомните мадлером или ложкой, чтобы ингредиенты отдали как можно больше сока и аромата.





2. Собираем напиток. Добавьте сахарный сироп, лёд и долейте негазированную воду.

Напиток готов! Свежесть огурца, цитрусовая кислинка и аромат пряных трав идеально сочетаются в одном стакане.

Мы приготовили три простых лимонада, которые действительно стоит попробовать. Сделайте любимый напиток в стаканчике с собой и отправляйтесь на прогулку — лето создано для таких моментов.