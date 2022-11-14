Гёдза. Готовим японские пельмени!

Рецепт японских пельменей гёдза довольно простой, но они отличаются от привычных нам пельменей и по вкусу, и по оформлению, и по способу приготовления. В Японии гёдза - любимая еда, начинка в них может быть и мясной, и с креветками или другими морепродуктами. Предлагаем пошаговый рецепт мясных гёдза с пекинской капустой - это одно из классических сочетаний.

Японские пельмени гёдза

Ингредиенты: Для теста

- вода (кипяток) 250 мл;

- мука 400 г;

- крахмал кукурузный 1 ст. л.;

- соль щепотка;

Для начинки

- фарш 400 г;

- пекинская капуста 100 г;

- зеленый лук 30 г;

- перец острый молотый 1 ч. л. или по вкусу;

- имбирь корень 20 г и 2 зубчика чеснока;

- уксус 9% 1 ч. л.;

- крахмал 1 ст. л.;

- соевый соус 1 ст. л.;

Приготовление:

1. Сперва займемся тестом. Просейте муку с крахмалом, смешайте все сухие ингредиенты в миске и влейте туда крутой кипяток. Аккуратно перемешайте ложкой, затем, когда немного остынет, начинайте вымешивать руками до однородного состояния.

Тесто должно получиться упругим, эластичным, оно хорошо держит форму. Кладем его в полиэтиленовый пакет и убираем в холодильник на 15 минут.

2. Теперь начинка. Режем капусту достаточно мелко, кусочками около 1 см, лук - колечками, имбирь чистим от кожуры и трем на мелкой терке.

3. В большой миске к фаршу добавляем капусту, лук, натертый имбирь, измельченный чеснок, перец чили, уксус (если у вас есть рисовый уксус, добавьте его 1 ст. л., вместо 9%), крахмал и соевый соус. Крахмал поглощает влагу, он играет в нашем рецепте важную роль, делая фарш более сухим. Хорошо вымешиваем начинку руками.

3. Теперь нужно достать тесто, хорошо обмять его и снова положить в пакет на 10-15 минут. Оно станет ещё эластичнее, с ним будет намного удобнее и приятнее работать.

4. Слегка присыпьте-припылите рабочую поверхность мукой, немного, иначе лепить гёдза будет сложнее. Подготовьте скалку и небольшую мисочку с водой.

5. Достаньте тесто, ещё раз обомните его и разделите на 40 частей, оставьте несколько кусочков, остальные уберите в пакет, чтобы не засохли.

6. Раскатываем сочни до толщины 2 мм, диаметр примерно 6-7 см, края нужно немного смочить водой, а в центр положить чайную ложку с горкой фарша.

Слепляем края, плотно прижимая их друг к другу, получится форма вареника. Теперь нужно сделать несколько складочек, на расстоянии примерно 0,5 сантиметра друг от друга.

Края немного подворачиваем к центру и получается красивая заготовка в форме полумесяца. Таким образом лепим, пока не закончится фарш и тесто. У меня получилось 40 штук весом по 30-40 г.

7. Теперь будем жарить-парить. На разогретую сковороду наливаем немного растительного масла. Если есть кунжутное, добавьте его, так будет аутентичнее. Выкладываем гёдза так называемой "попкой" вниз, оставляя между ними примерно 1-2 см. На сковороду диаметром 20 см входит 12-15 штук, если у вас сковорода диаметром 26-28 см, смело выкладывайте по 20 штук.

Жарим на сильном огне до золотистого цвета, затем наливаем в сковороду воду, чтобы она покрыла гёдза примерно на 1 см, накрываем сковороду крышкой и ждем минут 10-15, пока жидкость почти выпарится.

Когда воды останется совсем немного, можно перевернуть наши пельмешки на бок, чтобы место защипа стало более мягким и бочок тоже поджарился. Можно оставить, не переворачивая, так будет «по-японски», но все равно ждем полного испарения воды.

Жарим все пельмешки и подаем их с соевым соусом. Можно добавить в него немного кунжутного масла, уксуса и сахара по вкусу.

Все готово, приятного аппетита!