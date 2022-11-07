Для мексиканцев тортилья - это тонкая лепешка, в которую заворачивают разную начинку. А в испанской кухне тортилья - традиционный плотный завтрак, одно из классических блюд, которое подают в любом кафе, и оно для испанцев стоит в одном ряду с паэльей или гаспачо. Тортилья по-испански - это вкусная и простая еда (жареный картофель и яйца), которая заряжает энергией на весь день!

Испанский национальный завтрак «Тортилья»

Ингредиенты:

- картофель 5 шт.;

- лук 1,5 шт.;

- яйца 6 шт.;

- масло подсолнечное 70-100 мл;

- соль 1 ч. л.;

- черный перец по вкусу.

Приготовление:

Понадобится две сковороды, одна диаметром 26-28 см, для обжарки, вторая диаметром 20 см, для приготовления конечного блюда.

1. Чистим лук и картофель, нарезаем полукольцами. Ставим сковороду разогреваться, добавив немного масла. Лук обжариваем 1-2 минуты, затем добавляем картофель. Постоянно помешиваем, чтобы горячее масло обволакивало картошку. Жарим до готовности картофеля, минут 10-15.

2. Достаем всё из сковороды с помощью шумовки, чтобы избежать попадания в блюдо лишнего масла.

В большой миске взбиваем яйца с солью и перцем. Нам нужно добиться только объединения белков и желтков.

3. Ставим маленькую сковороду разогреваться, наливаем в нее небольшое количество масла. Соединяем яйца и картошку с луком, можно добавить их прямо горячими, ничего страшного не случится. Перемешиваем, накрываем крышкой и оставляем на 5-10 минут. Это нужно для того, чтобы все ингредиенты обменялись вкусами. Можно жарить и сразу, но вкус будет другой, просто поверьте или проверьте.

4. Жарим тортилью в сковороде меньшего диаметра, потому что традиционно испанский омлет должен быть высоким. Когда она разогреется, выливаем заготовку, вилкой распределяем ее по сковороде. Жарим на маленьком огне, пока не схватится, внимательно следите, чтобы не пригорело.

5. Когда поджарится с одной стороны, тортилью нужно перевернуть. Возьмите широкую тарелку, чтобы она совпадала диаметром с краями омлета, накройте сковороду и переверните омлет на тарелку резким движением рук, теперь верните его на сковороду не поджаренной стороной вниз, жарьте еще 2-3 минуты.

6. Переложите тортилью на тарелку. Подавайте с салатом из свежих овощей и зелени.

Все готово, приятного аппетита!