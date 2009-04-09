Скоро закончится пост, и в преддверии Пасхи хочу напомнить о фаршированных куриных окорочках Такое блюдо, несомненно, заслуживает внимания уже потому, что это отличный способ иначе приготовить такие вкусные, но такие скучные куриные ножки

Делать довольно просто, хоть и требует некоторого времени. Самая долгая операция – снять мясо с костей. Зато, если вы на это решились – уверяю, дальше все легко и вкуснятина обеспечена. (Вариант: купить куриное филе или даже готовый куриный фарш, и использовать его - а «обесшкуренные» окорочка пустить на что-нибудь другое )

Фарш можно варьировать как угодно, в зависимости от вашего настроения, семейных вкусовых пристрастий, содержимого холодильники или повода (просто ужин или гости, например ). С рисом или с гречкой скорее, домашний вариант. А с грецкими орехами и черносливом или грибами можно и гостям предложить. Мне нравится с маслинами и брынзой. Очень вкусно, если положить брокколи – крупными кусочками. С болгарским перцем и сыром – если перец разноцветный, очень красиво Подойдут в качестве добавки в фарш куриная же печень, маринованный огурчик, зелень петрушки, вареная морковка, желтые кукурузины… Можно спрятать внутрь вареное перепелиное яйцо – будут окорочка с сюрпризом. Ну, а у меня сегодня с грибами и гречкой

Фаршированные куриные окорочка

Довольно просто. Требует некоторого времени.

Понадобится:

Куриные окорочка крупные – 4 шт.;

Грибы – граммов 300-400;

Гречка – ⅓ стакана;

Лук-репка – 1 луковица;

Соль, перец – по вкусу.

Сметана или масло для смазывания.

Примечания.

а). Количество грибов и гречки можно менять, все равно получится вкусно

б). Лук для фарша можно не жарить.

1. С окорочков надобно аккуратно, не порвав и не разрезав, снять кожу. Снимается она легко, как чулок – возможно, только в паре мест придется ножом подрезать. Стягиваем шкурку вниз, до того места, где она крепко держится вокруг кости – и тут эту косточку надо перерубить ножом. Я режу кухонными ножницами Получился такой мешочек с кусочком кости. Его и будем фаршировать.

2. Готовим фарш. Треть стакана гречки заливаем двойным объемом кипятка примерно на 20 минут, пусть разбухает.

3. Лук чистим-режем, и в ложке растительного масла слегка пассеруем – до мягкости, и можно сильно не поджаривать. Грибы у меня были уже готовые – отваренные и замороженные. Свежие грибы надо нарезать довольно мелко и прогреть-потушить на сковородке с ложкой масла – только до выпаривания жидкости. Зажаривать не надо, станут сухими.

4. Теперь окорочка. Кожу с них уже сняли, теперь надо снять мясо с костей. Удобно срезать кухонными ножницами, быстрее и легче. И мелко его порубить – можно и в комбайне, в режиме «пульс», например. Вкуснее, если фарш будет все же кусочками, а не паштетом.

5. Соединяем рубленое мясо, грибы, лук. Добавляем гречу – воду, которая не впиталась, вылейте. Солим и перчим по вкусу.

6. Фаршируем. Свободный край шкурки я аккуратно подворачиваю, закрывая начинку, и кладу на противень заверткой вниз.

Сверху можно смазать сметаной или маслом – чтоб лучше поджарились. Я запекала примерно полчаса, при 220 градусах.