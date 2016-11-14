Когда-то моя коллега с «восточными корнями» на каждый корпоративный междусобойчик приносила что-нибудь интересное – острое, пряное, ароматное, приготовленное по корейско-китайским мотивам. Фунчозу с мясом и овощами всегда встречали «на ура». Её можно подать как горячее блюдо, а можно сделать поострее и предложить в качестве холодной закуски, и то, и другое вкусно.

Готовить такое блюдо можно с говядиной, свининой, курицей. Я сделала с куриной грудкой, это очень быстро. Попробуйте!

Фунчоза с курицей и овощами по-корейски

Понадобится: Филе куриное – 400-500 гр.; Морковь – 1 шт.; Дайкон (редька белая, сладкая) – 1 небольшой (или кусок, длиной ок. 15-18 см.); Лук репчатый – 1 большая луковица; Чеснок – 1-2 зубка; Фунчоза – 100 гр. (в сухом виде); Соевый соус – 2-3 ст. ложки; Растительное масло для жарки; Кунжутное масло для заправки (не обязательно); Кинза или петрушка, кунжут; Острый перчик – по желанию; Соль, перец.

* Готовится блюдо быстро, поэтому сначала нужно подготовить и нарезать все продукты. Режем морковь и дайкон тонкой длинной соломкой, на шинковке для овощей или на терке для корейской моркови.

* Лук нарежьте тонкими «перьями» или тонкими полукольцами. Для того, чтобы нарезать «перьями», разрежьте луковицу вертикально пополам, и каждую половинку тонко нарезайте секторами, как дольки у апельсинов. Чеснок нарубите мелко или пропустите через пресс. Если готовите с острым перцем, нарежьте его тонкими колечками или нарубите мелко.

* Куриное филе нарежьте поперек волокон узкой длинной соломкой. Курицу можно заменить говядиной или свининой, нарезать мясо нужно так же, но готовиться оно будет дольше.

* Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла, на сильном огне подрумяньте курицу, помешивая и разделяя кусочки друг от друга. Филе грудки готовится быстро, поэтому жарить нужно недолго, иначе пересохнет. Переложите курицу в миску, сохраняйте теплой. Если готовите свинину или говядину – им нужно больше времени для приготовления, поэтому оставляйте в сковороде и овощи добавляйте к мясу, дальше готовьте вместе.

* Овощи будем жарить на этой же сковороде, если нужно – добавьте немного масла, убавьте жар до среднего. Положите сразу все овощи, помешивая, потушите и слегка обжарьте. Сколько времени готовить? Ориентируюсь на лук и морковь, они не должны разваливаться, будут мягкими, но сохраняют форму и слегка упругие, примерно 5-6 минут, если нарезали толстой соломкой – готовиться будет дольше.

* Пока овощи жарятся, залейте кипятком фунчозу и варите 2-3 минуты, она станет полупрозрачной. Слейте воду, откиньте на дуршлаг.

* Овощи готовы, верните в сковороду курицу, перемешайте, добавьте соевый соус, если нужно – соль, приправьте черным молотым или красным перцем до нужной остроты. Соевый соус бывает разной «солености» и густоты, пробуйте и добавляйте, сколько нужно.

* Добавьте фунчозу, кунжутное масло, перемешайте. Прогрейте, если мясо остыло, и можно подавать на стол!

* Можно подать как горячее или как острую холодную закуску. Каждую порцию посыпьте кунжутом и зеленью кинзы. Кинза дает «тот самый» оттенок вкуса, но, если совсем не любите – замените её петрушкой.

Приятного аппетита!