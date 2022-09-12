Привычное по-новому! Голубцы в китайском стиле

Голубцы - одно из наших любимых блюд, благодаря сочетанию вкусов мясного фарша, свежей капусты, риса и подливы. Кто-то предпочитает делать ленивые голубцы, не заворачивая начинку в капусту, а добавляя её прямо в фарш. Кто-то вместо белокочанной капусты использует пекинскую - по вкусу пекинская капуста в готовом виде не уступает белокочанной, но листья пекинской капусты нежнее, и заворачивать в них начинку удобнее. Наш рецепт Голубцы из пекинской капусты с рисом и мясом - здесь.

А мы сегодня готовим голубцы из белокочанной капусты, но с китайскими нотками. Китайская кухня очень разнообразная в плане сочетания продуктов. Овощи, рис, мясо и грибы в одном блюде - это очень по-китайски! А еще для китайской кухни обязательно сочетание пяти вкусов: кислого, сладкого, соленого, горького и острого. Добавим в фарш грибы, завернем по-особенному, положим голубцы на подушку из большого количества овощей и сделаем кисло-сладкий, острый и пряный соус!

Голубцы по-китайски

Ингредиенты:

Рис длиннозерный – 1 ст.;

Мясной фарш – 800 гр.;

Капуста белокочанная – 1 небольшой кочан;

Шампиньоны - 6 шт.;

Лук репчатый – 2 шт.;

Чеснок - 3 зубка;

Имбирь (корень) - 2-3 см;

Перец сладкий - 2 шт.;

Помидоры для соуса – 3-4 шт.;

Морковь - 1 шт.;

Стебель сельдерея - 1 шт.;

Соевый соус - 4 ст.л.;

Уксус 9% - 3 ст. л.;

Мёд - 1-2 ст.л.;

Зеленый лук, петрушка, укроп - по 1/2 пучка;

Масло растительное для жарки;

Соль, перец, приправы: молотая паприка, зира, кориандр (по 1/2 чайной ложки), острый красный перец, мускатный орех (по 1/4 чайной ложки).

Приготовление:

1. В фарш добавляем измельченный зубчик чеснока, одну среднюю луковицу, черный перец и соль по вкусу.

2. В большой кастрюле кипятим воду. Моем капусту и вырезаем кочерыжку. В кипящую воду добавляем уксус (2 ст. ложки) и осторожно опускаем капусту. Уксус поможет листьям быстрее стать мягкими. По одному листья начнут отделяться от кочана (можно проверять вилкой), сразу же достаем их по очереди и даём остыть.

ВАЖНО! На разделение вилка на отдельные листья у вас не более 20 минут, листья должны успевать "схватываться" в кипятке, но не свариться, иначе они будут рваться, когда будем их начинять. Вам понадобится 9-10 верхних листьев. Остальной кочан можно будет остудить, порезать для супа и заморозить.

3. Рис промываем и заливаем кипятком.

4. Перец, лук, стебель сельдерея режем соломкой, морковь можно натереть на крупной терке. Зеленый лук режем крупными кольцами. Имбирь трем на мелкой тёрке.

5. Ставим овощи тушиться на медленном огне, в сковороде с толстым дном. Как только жидкость из овощей начнет испаряться, добавляем 1 ст. ложку мёда, 1 ст. ложку уксуса, 3 столовых ложки соевого соуса, чайную ложку натертого имбиря и мускатный орех (на кончике чайной ложки). Перемешиваем и выключаем. Зеленый лук добавляем в этот момент.

5. Сливаем воду с риса, соединяем фарш, рис, шампиньоны, порезанные кубиком, мелко нарезанную петрушку. Солим, добавляем растертые в порошок зиру и кориандр, паприку, красный перец, имбирь.

6. Капустные листья разрезаем вдоль напополам и вырезаем толстую сердцевину.

7. Из фарша делаем колбаску, выкладываем её по длинной стороне листа. Сначала заворачиваем рулет, затем делаем из рулета спиральку.

8. Овощи перекладываем в форму для запекания, на овощную подушку выкладываем голубцы. Добавляем 2/3 стакана воды. Закрываем фольгой. В разогретую до 200 градусов духовку ставим голубцы на 25-30 минут.

9. Помидоры нужно разрезать пополам и натереть на крупной терке, чтобы осталась только кожица, её выбросим. Добавляем одну-две ложки соевого соуса, измельченный чеснок, ложку мёда и оставшийся имбирь. Снова немного специй! Получившимся соусом поливаем голубцы.

10. Снова закрываем фольгой и отправляем в духовку на 15-20 минут.

11. Готовые голубцы кладем на тарелку. Сверху сочные овощи в соусе, подаем с укропом и сметаной. Или без неё.. Как вам будет вкуснее!

Приятного аппетита!