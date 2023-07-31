Перцы, фаршированные крабовым мясом, по-Ивлевски
Фаршированные перцы - блюдо, любимое многими. Традиционный рецепт - с начинкой из мясного фарша и риса, вам, конечно, знаком. Ещё можно приготовить
Я увидела у Константина Ивлева рецепт перцев, фаршированных крабовым мясом, и решила попробовать! Интересно, необычно, вкусно! Перец, томаты и крабовое мясо отлично сочетаются!
Перцы, фаршированные крабом, по-Ивлевски
Ингредиенты:
- болгарский перец 3 шт.;
Приготовление:
1. Промываем рис и отвариваем его до полуготовности.
2. В оригинальном рецепте Константин Ивлев использовал настоящее мясо краба, но упомянул, что оно довольно дорогое и не у всех есть возможность его купить, предложив заменить его на привычные нам крабовые палочки.
Так и сделаем, нарезаем их мелко, если вы взяли крабовое мясо, можно просто разделить его на волокна. Подготовив палочки, складываем их в миску, туда же кладем рис, соль и перец.
3. Томаты смешиваем со сливками и тертым пармезаном и добавляем около 4 столовых ложек в миску, для сочности начинки, а остальное оставляем для заливки. Все хорошо перемешиваем.
4. От перцев отделяем хвостовую часть и достаем все семечки (в оригинальном рецепте шеф использовал 6 маленьких перцев, я взяла 3 больших, так что смотрите, как вам будет удобнее ). Очищенные перцы плотно начиняем и складываем в форму.
5. Заливаем соусом и отправляем в духовку, разогретую до 180⁰ на час. Можно подавать к столу.
Приятного аппетита!