Перцы, фаршированные крабовым мясом, по-Ивлевски

Фаршированные перцы - блюдо, любимое многими. Традиционный рецепт - с начинкой из мясного фарша и риса, вам, конечно, знаком. Ещё можно приготовить

Перец, фаршированный куриным фаршем с гречкой

Или Перец "на парУ", фаршированный мясом и брокколи

Вариант на постный стол. Перцы, фаршированные рисом с изюмом

Или Перец, фаршированный овощами

Я увидела у Константина Ивлева рецепт перцев, фаршированных крабовым мясом, и решила попробовать! Интересно, необычно, вкусно! Перец, томаты и крабовое мясо отлично сочетаются!

Перцы, фаршированные крабом, по-Ивлевски

Ингредиенты: - болгарский перец 3 шт.;

- крабовое мясо 200 г;

- рис 150 г;

- протертые томаты 300 г;

- сливки 33% 150 мл;

- пармезан 2 ст. л.;

- соль, перец по вкусу.

Приготовление:

1. Промываем рис и отвариваем его до полуготовности.

2. В оригинальном рецепте Константин Ивлев использовал настоящее мясо краба, но упомянул, что оно довольно дорогое и не у всех есть возможность его купить, предложив заменить его на привычные нам крабовые палочки.

Так и сделаем, нарезаем их мелко, если вы взяли крабовое мясо, можно просто разделить его на волокна. Подготовив палочки, складываем их в миску, туда же кладем рис, соль и перец.

3. Томаты смешиваем со сливками и тертым пармезаном и добавляем около 4 столовых ложек в миску, для сочности начинки, а остальное оставляем для заливки. Все хорошо перемешиваем.

4. От перцев отделяем хвостовую часть и достаем все семечки (в оригинальном рецепте шеф использовал 6 маленьких перцев, я взяла 3 больших, так что смотрите, как вам будет удобнее ). Очищенные перцы плотно начиняем и складываем в форму.

5. Заливаем соусом и отправляем в духовку, разогретую до 180⁰ на час. Можно подавать к столу.

Приятного аппетита!