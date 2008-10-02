Морковные и свекольные котлетки

На днях была в гостях у тетушки – папиной сестры, и очень вовремя пришла, как оказалось. Она как раз готовила морковные котлетки. А котлетки эти, надо сказать, в её исполнении просто божественны. Честно! Не котлетки, а просто амброзия какая-то, не побоюсь этого слова… Остановиться трудно, одну жуешь, а ручки так и тянутся за следующей. В общем, вот подробно записанный авторский рецепт. Воплощение в жизнь - моё. Очень просто делается! Нежные, сочные, со сметанкой… И когда ж еще делать, как не сейчас – пока свежая морковка такая яркая и сладкая!

Вторым номером программы – свекольные котлетки с творогом. А что? Уж делать овощные полезные блюда, так делать! Свекла в это время года набита витаминами от макушки до хвостика. Начнем?

Морковнички

Понадобится:

Морковка – 1 кг.;

Яйца – 2 шт.;

Сахар – ½ ст.л. (или 1 ст.л., если морковка совсем несладкая);

Сметана – 2 ст.л.;

Манка – 2-3 ст.л.;

Мука – 2-3 ст.л.;

Соль – маленькая щепотка.

Мука или белые панировочные сухарики – для панировки.

1. Морковка нужна вареная, поэтому её придется помыть и сварить до полной готовности, чтобы стала мягкой. Сделать это, конечно, можно и заранее. Вареную очищенную морковку натираем на мелкой терке. Причем чем «мельче» терка, тем более нежный и менее «морковный» вкус у котлет – это важно!

2. Яйца слегка взбиваем с сахаром, до растворения последнего. Пол-ложечки сахара достаточно, ну, максимум, ложку, если уж совсем несладкая морковка. Взбитые яйца, сметану, соль добавляем в тертую морковку и хорошо перемешиваем.

3. Добавьте манку (2 ст.л.), размешайте. Следом муку (2 ст.л.), опять размешайте – и ставьте на 15-20 минут (можно выпить чаю ). За это время манка и мука набухнут, морковное «тесто» станет гуще. Смотрим – если еще жидковато, добавляем муки и манки ложку-другую, размешиваем и еще пусть постоит минут 10-15. По консистенции фарш должен получиться немного нежнее котлетного. Мягкий, но чтоб котлетку можно было слепить.

4. Панируем в муке или сухариках. В сухариках – будет более хрустящая корочка, но впитает больше жира при жарке. Мне нравится мучная панировка.

Я выкладывала столовой ложкой прямо в тарелку с мукой, и там обваливала, переворачивая. Теперь можно аккуратно взять руками – не развалится, не прилипнет – и отправить на сковородку.

На среднем огне жарим до зарумянивания. Подавать со сметаной.

Приятного аппетита!

P.S. – Затейники могут завернуть внутрь такого морковничка немножко тертого яблока, посыпанного сахаром. Получатся морковные зразы. Вкусно!

Свекольно-творожные биточки

Готовятся по той же технологии, что и морковные котлеты!

Понадобится:

Свекла – 300 гр.;

Творог – 200 гр.;

Яйцо – 1 шт.;

Сметана – 2 ст.л.;

Масло сливочное – 1 ст.л.;

Манка – 2-3 ст.л.;

Чеснок и соль – по вкусу.

Примечание. Можно приготовить сладкий вариант – без чеснока, но с добавкой сахара по вкусу.

1. Свеклу сварить или запечь в духовке до готовности. Чистить (да и вообще никак надрезать) её не надо, даже хвостик не отрезайте – только вымойте. Для запекания плотно заверните в пару слоев фольги. Печется свекла при 180-200 градусах примерно час – полтора (в зависимости от размера). Проверяется готовность методом тыка – если деревянная шпажка или вилка свободно втыкается – готово.

2. Готовую свеклу натереть на мелкой терке, отжать сок. Добавить творог, размягченное масло, сметану, яйцо, манку и хорошо вымесить. Добавить размятый чеснок и посолить по вкусу. Или без чеснока – тогда положите ложку сахара, будет сладкий вариант биточков. Оставить на 15-20 минут, чтобы манка набухла и «тесто» загустело. Консистенция зависит от влажности творога и сочности свеклы, если «тесто» слишком жидкое, можно еще добавить 1-2 ложки муки или манки.

5. Панируем в муке, выкладывая ложкой небольшие котлетки.

На среднем огне жарим до зарумянивания. Есть со сметаной.