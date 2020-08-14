Рататуй — красивое овощное блюдо и легкий летний гарнир
Рататуй – простое по составу и несложное в приготовлении блюдо. В сезон овощей обязательно приготовьте!
Изначально овощи нарезали кубиками, кусочками и тушили в одной кастрюле, ведь рататуй обычное повседневное блюдо французских крестьян. Нарезка овощей тонкими кружочками и запекание их в духовке – более современная версия, ресторанная подача. Вы можете приготовить и так, и эдак, и все это будет рататуй и будет правильно. Главное, используйте классические приправы – прованские, или французские травы и чеснок.
Рататуй
Понадобится:
Среднего размера крепкие помидоры, некрупные кабачки и баклажаны, примерно одинакового диаметра.
Лук репчатый – 2 шт. (250 гр.),
Итого: 2700 г
Белки 22, жиры 82, углеводы 148, ккал 1418
На 100 г: белки 1 жиры 3, углеводы 6, ккал 53
Этапы приготовления
1. Сначала делаем соус. Лук нарежьте очень мелко, разогрейте на сковороде пару ложек растительного или оливкового масла и потомите лук.
2. Перец очистите от семян и перегородок, нарежьте тонкой соломкой, затем кубиками. Добавьте к луку, тушите, помешивая.
3. Возьмите треть от общего количества помидоров. Снимите с них кожицу (надрежьте крест-накрест, опустите на 30 секунд в кипяток, окатите холодной водой). Можно этого не делать, но так вкуснее и красивее.
4. Нарежьте помидоры мелко. Добавьте к овощам в сковороду, посолите и тушите все вместе до мягкости.
5. Пока соус готовится, вымойте кабачки, баклажаны и оставшиеся помидоры.
6. Очень острым ножом нарежьте овощи тонкими кружками, толщиной несколько миллиметров.
7. Готовый соус вылейте в форму для запекания, равномерно распределите. Поверх соуса выложите овощи, накладывая кружочки друг на друга, чередуя кабачок-баклажан-помидор.
8. Смешайте оливковое масло с прованскими травами и чесноком, пропущенным через пресс. Смажьте овощи маслом и слегка посолите.
9. Плотно накройте форму фольгой, запекайте в разогретой до 180-200 градусов духовке 20-30 минут. После этого снимите фольгу и запекайте еще минут 15-20. Овощи станут мягкими и немного подрумянятся.
10. Рататуй можно подать на стол прямо в форме, в которой запекали – он очень красочно и аппетитно выглядит.
11. Сочный, пряный, ароматный рататуй хорош и как самостоятельное блюдо, и как гарнир. Будет здорово, если вы предложите его как холодную закуску - с хрустящим багетом, базиликом и оливками.
Приятного аппетита!