Рататуй – простое по составу и несложное в приготовлении блюдо. В сезон овощей обязательно приготовьте!

Изначально овощи нарезали кубиками, кусочками и тушили в одной кастрюле, ведь рататуй обычное повседневное блюдо французских крестьян. Нарезка овощей тонкими кружочками и запекание их в духовке – более современная версия, ресторанная подача. Вы можете приготовить и так, и эдак, и все это будет рататуй и будет правильно. Главное, используйте классические приправы – прованские, или французские травы и чеснок.

Рататуй

Понадобится: Среднего размера крепкие помидоры, некрупные кабачки и баклажаны, примерно одинакового диаметра. Лук репчатый – 2 шт. (250 гр.),

Перец сладкий – 350-400 г,

Помидоры – 1 кг,

Кабачок (1-2 шт.) – 600 г,

Баклажан – 400 г,

Чеснок – 3-4 зубчика,

Оливковое масло – 80 г,

Прованские травы (сухая смесь) – 1 ч. л.,

Соль – по вкусу. Итого: 2700 г Белки 22, жиры 82, углеводы 148, ккал 1418 На 100 г: белки 1 жиры 3, углеводы 6, ккал 53

Этапы приготовления

1. Сначала делаем соус. Лук нарежьте очень мелко, разогрейте на сковороде пару ложек растительного или оливкового масла и потомите лук.

2. Перец очистите от семян и перегородок, нарежьте тонкой соломкой, затем кубиками. Добавьте к луку, тушите, помешивая.

3. Возьмите треть от общего количества помидоров. Снимите с них кожицу (надрежьте крест-накрест, опустите на 30 секунд в кипяток, окатите холодной водой). Можно этого не делать, но так вкуснее и красивее.

4. Нарежьте помидоры мелко. Добавьте к овощам в сковороду, посолите и тушите все вместе до мягкости.

5. Пока соус готовится, вымойте кабачки, баклажаны и оставшиеся помидоры.

6. Очень острым ножом нарежьте овощи тонкими кружками, толщиной несколько миллиметров.

7. Готовый соус вылейте в форму для запекания, равномерно распределите. Поверх соуса выложите овощи, накладывая кружочки друг на друга, чередуя кабачок-баклажан-помидор.

8. Смешайте оливковое масло с прованскими травами и чесноком, пропущенным через пресс. Смажьте овощи маслом и слегка посолите.

9. Плотно накройте форму фольгой, запекайте в разогретой до 180-200 градусов духовке 20-30 минут. После этого снимите фольгу и запекайте еще минут 15-20. Овощи станут мягкими и немного подрумянятся.

10. Рататуй можно подать на стол прямо в форме, в которой запекали – он очень красочно и аппетитно выглядит.

11. Сочный, пряный, ароматный рататуй хорош и как самостоятельное блюдо, и как гарнир. Будет здорово, если вы предложите его как холодную закуску - с хрустящим багетом, базиликом и оливками.

Приятного аппетита!