Знакомое блюдо по-новому! Картошка в беконе

Картошка в духовке - блюдо для нас любимое и привычное. Предлагаю ее завернуть в ломтик бекона, тогда запеченная картошка станет интереснее и еще вкуснее. Бекон придаст ей вкус и аромат. Готовится легко и из доступных продуктов. Идеально на обед или ужин.

Понадобится:

Сметана - 200 г

Майонез - 3 ст.л.

Укроп - 1 пучок

Чеснок - 2-3 зубчика

Картофель 7-8 шт.

Сыр 50 г

Бекон - 100 г

Приготовление:

1. Чистим и отвариваем картофель. Лучше взять небольшие клубни, чтобы легче было обернуть их беконом.

2. Пока варится картошка,приготовим соус. Смешиваем сметану, майонез, мелко нашинкованный укроп и измельченный чеснок. Добавим соль и черный перец по вкусу и все хорошо перешаем.

3. Остывший какртофель погружаем в соус, оборачиваем беконом и закрепляем зубочисткой. Формируем так называемые бочонки и ставим их в емкость для запекания. Поливаем картофель оставшимся соусом, сверху посыпаем натертым сыром.

4. Отправляем в духовку примерно на 20 минут при температуре 200 градусов. Готовность лучше проверить по образовавшейся сверху золотистой корочке.

5. Блюдо готово! Особенно вкусно со свежими овощами! Не забудьте удалить зубочистки!))

Приятного аппетита!