Сегодня приготовим простой и полезный ужин для всей семьи. Индейка уже давно не редкость на полках наших магазинов, поэтому её активно используют в самых разных рецептах. Вот и мы попробовали приготовить шашлычок из бедра индейки в духовке в оригинальном маринаде. Буквально 10 минут активного времени — и вкусный и полезный ужин у вас на столе.

Ингредиенты:

филе бедра индейки — 400–500 г;

луковица — 1 шт.;

чеснок — 2–3 зубчика;

кетчуп — 1 ст. л.;

сметана — 1 ст. л.;

соевый соус — 2 ст. л.;

горчица — 1 ч. л.;

мёд — 1 ч. л.;

растительное масло — 1 ч. л.;

чёрный перец — по вкусу.

1. Мясо индейки нарежьте довольно крупными кусочками — примерно 3 × 3 см. По возможности удалите плёнки.

2. Крупно нарежьте лук и чеснок. Добавьте их к мясу, а также сметану, кетчуп, соевый соус, горчицу, мёд, растительное масло и чёрный перец. При желании можно добавить соль, но мы обошлись только соевым соусом.

3. Оставьте мясо мариноваться при комнатной температуре минимум на час. Мы оставили его на пару часов. Можно подготовить индейку заранее и оставить мариноваться на ночь или на день, но в этом случае уберите её в холодильник.

4. Замаринованную птицу выложите в форму на пергаментную бумагу. Крупные кусочки лука оставьте в миске, но их также можно приготовить рядом с мясом и подать вместе с индейкой.

5. Отправьте в духовку на 45-50 минут при температуре 180°C.

Индейка в духовке слегка подсыхает сверху, но внутри мясо получается очень нежным и вкусным. По вкусу действительно чем-то напоминает шашлык. Всегда есть опасения, что сероя мясо птицы будет иметь своеобразные не очень приятный привкус, но тут на это нет и намёка.

Мы подаём блюдо на лаваше с зелёным луком. Вкусно, легко и диетично!

Приятного аппетита!