ПостПасха. Разговение. (Рыбный день на U-mama)

В отличие от всех порядочных людей, которые или твердо соблюдали Пост, или, по крайне мере, делали вид, что они это делают, вечнохудеющий элемент Coalla изобразила из себя агноста и всячески предавалась мракобесию и услаждала плоть свою изысканными кушаньями на протяжении всех 40 дней (сначала было написала 40 недель, потом поняла, что это срок нормальной беременности, а не поста, прости Господи!). И все ради Вас, мои маленькие гурманы! Чтобы в очередной раз кликнув мышкой на рубрику U-вкуснятина, вы могли сглотнуть слюнку и порадоваться очередному кулинарному шедевру!

На сей раз окинув собственную кухню алчным взором, мною было замечено дикое количество невостребованных вареных яиц различного окраса. Светлый праздник Пасхи подарил мне просто-таки неимоверное количество куриных отпрысков, жестко сваренных в кипятке, согласно распоряжению тов. Онищенко. Пару яиц я честно съела сама, парочка была съедена Алисой, еще пара-тройка роздана при случае знакомым и друзьям, и, тем не менее, количество сюрпризов от пернатых не уменьшалось. Нелегкие думы, содержимое холодильника и близость сдачи материала для сайта натолкнули меня на создание простых и легких для желудка блюд. Для тех, кто исто соблюдал Пост, сии блюда зело подойдут для разговления и постепенному приучению желудка к обычной скоромной пище. Итак, в сегодняшем действе участвуют салат «Морская фантазия» и диетическая рыбка с зеленой фасолью.

Для салата нам потребуется:

кальмары вареные - 3 тушки

рис сваренный и остуженный – 300 гр

мясо краба (аналог, естессно!) - 1 уп

и хит сезона – постпасхальные яйца (количество зависит от щедрот вашего дома)

Собссно говоря, варить рис, яйца и кальмары мне не пришлось, они были уже сварены и покоились в моем холодильнике, предназначенные уж не помню для каких целей. Ну а если у вас в холодильнике оных не наблюдается, самостоятельно отварите их.

Примечание: к слову, кальмары варятся от силы секунд 40, далее они становятся похожими на резину от галош (ну мы-то ведь с вами не Тотоши и Кокоши, которые могут жевать всякую хрень, начитавшись накуренного Чуковского, не так ли? :))

Все, что мне пришлось сделать – аккуратно нарезать мясо краба, кальмары и яйца, и все это тщательно перемешать. К слову, мясо краба лучше брать такое, как на фотке – какое-то оно сочное и вкусное, в отличие от других собратьев-аналогов (не реклама! :)) Заправить сие произведение можно майонезом, ну а худеющие элементы предпочтут «Активию» творожную, соединенную с лимонным соком и солью.

Теперь, собссно, основное блюдо. Заботясь о ваших желудках, стойко перенесших все тяготы и лишения Великого Поста, мною была выбрана диетическая рыба треска с подгарнировкой из фасоли. Таким образом, из холодильника мной были извлечены:

фасоль стручковая замороженная - 1 уп

треска порционная замороженная – 1 брикет

«Активия» творожная – 1 баночка

укроп – пучок

чеснок - 2 зубчика

масло оливковое - 1 стол. Ложка

В то время как безжалостно раздавленный чеснок жарился на сковородке в оливковом масле и распространял немыслимые ароматы, треска спокойно размораживалась в микроволновке. Далее к чесноку была добавлена упаковка фасоли и все это зеленое великолепие было оставлено под крышкой на медленном огне. В это время оттаявшая от микроволновочьих ласк треска была сдобрена специями для рыбы, сбрызнута лимонным соком (а то уж слишком у нее рожа была довольная!) и поставлена в духовку буквально на полчасика. Пока все было в огне, мною был разработан соус для рыбы. Для оного «Активия» была смешана с давленым чесноком, солью, перцем и укропом. К этому времени все аккурат и подоспело, было достано и красиво сервировано. Далее желудок мой, хоть и не истомленный постом, взбунтовался и требовал срочного разговения. Сия процедура и была проделана с великой охотой и большим аппетитом. Чего и Вам желаем! Вобщем, с прошедшей Пасхой вас!