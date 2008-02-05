Куриное филе в кисло-сладком соусе
Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало.
Два правила запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем что попало ешь,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало.
ОМАР ХАЯМ
Если следовать первому наставлению великого поэта то, когда Вам захотелось сладенького, не надо хватать первую попавшуюся карамельку, шоколадку, ложку меда или сахара! Приготовьте филе курицы с ананасами, курагой и черносливом! И вкусней, и сытней, и полезней, и слаще!
Что же касается второго правила: лучше съесть эту вкуснятину в одиночестве, чем приглашать на дегустацию завистников и недоброжелателей, дабы похвастаться какой ты прекрасный кулинар. Все равно скажут, что не вкусно)))
Итак, нам понадобится:
• 700 гр – 1 кг филе курицы
• 1 большой сладкий перец
• 1 большой помидор
• 300 гр. ананасов
• 10-15 ягод чернослива и кураги
• кетчуп, томатная паста или томатный сок
• приправа карри
• соус карри или майонез
Нарежем помидоры и сладкий перец узкими полосочками, и положим тушиться в масле, на медленном огне. Добавим к помидору и перцу немного томатного сока или кетчуп (томатную пасту), разведенный водой. Тушим перечно-помидорную смесь 5-10 минут.
Затем добавляем нарезанное филе курицы, чернослив, курагу и ананасы. Затем заливаем в это ассорти немного ананасового сока. Я предпочитаю консервированные ананасы кусочками, сок добавляю оттуда же, из банки.
Все это перемешиваем, солим по вкусу, добавляем немного майонеза, приправы карри (майонез с приправой можно заменить готовым соусом «Кальве» карри с ананасами). Тушим все, периодически помешивая, 20-30 минут на медленном огне.
На гарнир предлагаю любые овощи или рис!
Все, готово! Сладкой вам жизни и приятного аппетита!