Куриное филе в кисло-сладком соусе

Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало.

Два правила запомни для начала:

Ты лучше голодай, чем что попало ешь,

И лучше будь один, чем вместе с кем попало.

ОМАР ХАЯМ

Если следовать первому наставлению великого поэта то, когда Вам захотелось сладенького, не надо хватать первую попавшуюся карамельку, шоколадку, ложку меда или сахара! Приготовьте филе курицы с ананасами, курагой и черносливом! И вкусней, и сытней, и полезней, и слаще!

Что же касается второго правила: лучше съесть эту вкуснятину в одиночестве, чем приглашать на дегустацию завистников и недоброжелателей, дабы похвастаться какой ты прекрасный кулинар. Все равно скажут, что не вкусно)))

Итак, нам понадобится:

• 700 гр – 1 кг филе курицы

• 1 большой сладкий перец

• 1 большой помидор

• 300 гр. ананасов

• 10-15 ягод чернослива и кураги

• кетчуп, томатная паста или томатный сок

• приправа карри

• соус карри или майонез

Нарежем помидоры и сладкий перец узкими полосочками, и положим тушиться в масле, на медленном огне. Добавим к помидору и перцу немного томатного сока или кетчуп (томатную пасту), разведенный водой. Тушим перечно-помидорную смесь 5-10 минут.

Затем добавляем нарезанное филе курицы, чернослив, курагу и ананасы. Затем заливаем в это ассорти немного ананасового сока. Я предпочитаю консервированные ананасы кусочками, сок добавляю оттуда же, из банки.

Все это перемешиваем, солим по вкусу, добавляем немного майонеза, приправы карри (майонез с приправой можно заменить готовым соусом «Кальве» карри с ананасами). Тушим все, периодически помешивая, 20-30 минут на медленном огне.

На гарнир предлагаю любые овощи или рис!