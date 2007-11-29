Курица, запеченая с картошкой

Автор: Лерик©

У нас на новогоднем столе будет наша всеми любимая курочка с картошкой, запеченая в духовке, ее любит вся наша семья и поэтому в новый год она будет присутствовать обязательно!

Готовится все элементарно: картофель обвалять в специях (по желанию и вкусу), курочку обильно обмазать снаружи и внутри майонезом, соусом и посыпать своих любимых специй, запекать все при 180 градусах, за 5 минут до готовности посыпать сыром. Зелень, лук, чеснок добавлять по вкусу и на свое усмотрение.