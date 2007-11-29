Курица, запеченая с картошкой
Хотите узнать, что будет на Новогоднем столе 2008 у наших ю-мам? В этой статье рецепт, проверенный временем и взыскательным вкусом семьи и гостей Лерик©
Автор: Лерик©
У нас на новогоднем столе будет наша всеми любимая курочка с картошкой, запеченая в духовке, ее любит вся наша семья и поэтому в новый год она будет присутствовать обязательно!
Готовится все элементарно: картофель обвалять в специях (по желанию и вкусу), курочку обильно обмазать снаружи и внутри майонезом, соусом и посыпать своих любимых специй, запекать все при 180 градусах, за 5 минут до готовности посыпать сыром. Зелень, лук, чеснок добавлять по вкусу и на свое усмотрение.
