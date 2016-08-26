Эти запеканки можно готовить и в жару, потому что стоять у плиты не надо. А на время работы духовки можно уйти с кухни и спрятаться под вентилятором. Получается вкусно, сытно, просто. Пригодится на обед или ужин. Можно разогреть на следующий день или взять с собой на работу.

Запеканка из лаваша с ветчиной и сыром

Из этого количества продуктов получается 6 штук, объем формочки 160 мл.

Понадобится: Лаваш тонкий – 1 шт.;

Ветчина куриная или отварное куриное мясо – 150 гр.;

Сыр – 150 гр.;

Яйцо – 2 шт.;

Молоко или сливки 10% - 200 мл.;

Соль, зелень или сухие приправы по вкусу.

* Подготовьте продукты: нарежьте кубиками мясо, натрите на крупной терке сыр и смешайте молоко (сливки) с яйцами и солью. Соли добавляйте немного, учитывая соленость сыра и готовой ветчины. Зелень укропа и петрушки мелко нарежьте. Если используете сухие приправы, добавьте их в молоко.

* Лаваш разрежьте на 6 частей. Тонкий лаваш быстро сохнет на воздухе и ломается, поэтому нужно его накрыть или убрать в пакет, и доставать нарезанные кусочки по одному.

* Уложите кусок лаваша в формочку для запекания, края соберутся гармошкой и будут выше края формы – хорошо, ими потом нужно накрыть запеканку. Формочки не смазывала, можно смазать растительным маслом.

* Начинку разделите на 6 частей. Я укладывала двумя слоями: немного мяса, сыра, зелени, полила сливочно-яичной смесью, завернула торчащие края лаваша (половину), снова мясо-сыр-зелень, завернула края лаваша, полила и немного присыпала сыром. Лаваш сначала прижмите пальцами, потом он намокнет и не будет разворачиваться.

* Нюанс: наполняйте формочки без горки, или оставьте слегка неполными, и заливки доверху не наливайте! Во время выпечки запеканки слегка поднимутся, и сливочно-сырная заливка может потечь.

* Разогрейте духовку до 200-210 градусов, поставьте формочки на противень или подстелите фольгу, на случай, если начинка потечет. Запекайте 25-30 минут до красивого румянца. Я проверяю готовность, слегка нажав на запеканку – если жидкой заливки не видно, запеканка пружинит и хорошо зарумянилась – готово. Горячие запеканки мягкие и нежные, но из силиконовых формочек вынимаются легко. Нужно дать им слегка остыть, осторожно провести ножом вдоль стенок, перевернуть и аккуратно достать.

Готово! Эти запеканки очень сытные, я подаю с овощным салатом или нарезкой из свежих овощей.

Приятного аппетита!