Коту Ваське было совсем не весело. А если честно, то даже очень-очень грустно от самого розового кошачьего носа до кончика хвоста. У кота была заветная мечта, страсть так сказать. Мечтал он о большой-пребольшой рыбине, под заморским именем Горбуша. Хозяйка частенько готовила эту самую горбушу на праздники, а особенно на Новый Год. Ваське от этой рыбины перепадало совсем не много – хвост да кучка шкурок. Обычно рыба съедалась сразу и вся.

Коту было очень грустно. Новый Год – это волшебный праздник. Полный радости, веселья, шумных игр и, конечно, с новогодним столом. Так уж повелось в нашей семье, что этот праздник мы встречаем всегда дома, со своей семьей. Так уж повелось, что стол на Новый Год «ломится» от угощений. Традиция однако, ничего тут не поделаешь. Готовим всегда разные блюда (уж очень хочется удивить гостей), но наша рыба - «царица стола» всегда на столе.

«Как же так? - думал кот, я ведь тоже встречаю Новый Год, а мне не дают попробовать самой вкусной рыбы на свете? Ведь эта рыба – царица стола! Ах, как она пахнет!!! Мяуууу!!! Помню, лет шесть назад, не вынесла душа поэта, не удержался я, набрался смелости и утащил эту самую царицу прямо со стола. Длинный жирный рыбий след тянулся через всю белоснежную скатерть прямо под стол. В предновогодней суматохе хозяева сначала и не заметили утраты, а я уж отвел душу, так отвел!!! Ну, поругали конечно потом, но зато есть мне что вспомнить. Что, хотите попробовать?»

Рецепт от кота Василия:

1. Берем рыбу горбушу (желательно потрошенную). Чистим чешую, убираем жабры, моем и солим.

2. Вдоль хребта рыбы острым ножом делаем разрезы так, чтобы рыбий хребет оставался целым. Разрезы делаем сначала с одной стороны, затем с другой.

3. В разрезы вставляем полукольца репчатого лука.

4. В брюшко рыбы также складываем полукольца репчатого лука.

5. Смешиваем майонез со специями.

6. Рыбу складываем на противень, смазанный раст. маслом и обмазываем ее приготовленным майонезом со специями.

7. Запекаем в духовке 30 минут до появления золотистой корочки.

В нашей семье это блюдо готовится очень часто и особенно на такие праздники, как Новый Год. Это блюдо стало в нашей семье традиционным, потому что получается очень вкусно, готовится быстро, не требует особых затрат и превосходно украшает любой стол.

Попробуйте не пожалеете.