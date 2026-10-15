Самые вкусные куриные ножки

Рецепт этих куриных ножек мы заприметили давно, но долго не решались приготовить: казалось, ну что особенного можно придумать с обычной курицей? Однако после того, как приготовили голени по этому рецепту, поняли — это один из самых вкусных вариантов приготовления птицы!

Сразу делимся рецептом с вами и от души рекомендуем попробовать такую курочку дома.

Ингредиенты на 600–700 г куриных голеней

Для маринада:

соевый соус — 3 ст. л.;

сладкая паприка — 1 ч. л.;

сухой чеснок — 1 ч. л.;

растительное масло — 1 ст. л.;

черный молотый перец — по вкусу.

Для сырно-чесночной намазки:

сливочное масло — 20 г;

твердый сыр, лучше пармезан, — 25 г;

чеснок — 1–2 зубчика;

свежая или сушеная зелень — по вкусу.

1. Подготовьте голени. Снимите с куриных голеней кожу и сделайте на каждой несколько глубоких надрезов. Переложите мясо в глубокую миску. Добавьте соевый соус, растительное масло, сухой чеснок и паприку. Приправьте черным перцем. Тщательно вотрите маринад в мясо и оставьте минимум на 15 минут. Если есть время, можно мариновать курицу дольше.

2. Выложите голени в один слой в форму для запекания. Отправьте в духовку, разогретую до 200 °C с конвекцией, примерно на 30 минут.

3. Приготовьте намазку. В мягкое или слегка растопленное сливочное масло добавьте измельченный чеснок, натертый сыр и зелень. Ее можно взять любую на свой вкус. Мы использовали сушеную кинзу. Тщательно перемешайте.

4. Через 30 минут достаньте голени из духовки. Пока мясо горячее, сразу же нанесите сверху сырно-чесночную намазку.

Все готово! В качестве гарнира можно одновременно с курицей запечь кусочки тыквы и подать блюдо со свежей рукколой.

Курица получается просто великолепной: сочной, нежной и ароматной. Чеснок придает мясу пикантность, а сливочное масло прекрасно раскрывает насыщенный вкус пармезана.

Приятного аппетита!