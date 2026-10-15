Самые вкусные куриные ножки
Рецепт этих куриных ножек мы заприметили давно, но долго не решались приготовить: казалось, ну что особенного можно придумать с обычной курицей? Однако после того, как приготовили голени по этому рецепту, поняли — это один из самых вкусных вариантов приготовления птицы!
Сразу делимся рецептом с вами и от души рекомендуем попробовать такую курочку дома.
Ингредиенты на 600–700 г куриных голеней
Для маринада:
- соевый соус — 3 ст. л.;
- сладкая паприка — 1 ч. л.;
- сухой чеснок — 1 ч. л.;
- растительное масло — 1 ст. л.;
- черный молотый перец — по вкусу.
Для сырно-чесночной намазки:
- сливочное масло — 20 г;
- твердый сыр, лучше пармезан, — 25 г;
- чеснок — 1–2 зубчика;
- свежая или сушеная зелень — по вкусу.
1. Подготовьте голени. Снимите с куриных голеней кожу и сделайте на каждой несколько глубоких надрезов. Переложите мясо в глубокую миску. Добавьте соевый соус, растительное масло, сухой чеснок и паприку. Приправьте черным перцем. Тщательно вотрите маринад в мясо и оставьте минимум на 15 минут. Если есть время, можно мариновать курицу дольше.
2. Выложите голени в один слой в форму для запекания. Отправьте в духовку, разогретую до 200 °C с конвекцией, примерно на 30 минут.
3. Приготовьте намазку. В мягкое или слегка растопленное сливочное масло добавьте измельченный чеснок, натертый сыр и зелень. Ее можно взять любую на свой вкус. Мы использовали сушеную кинзу. Тщательно перемешайте.
4. Через 30 минут достаньте голени из духовки. Пока мясо горячее, сразу же нанесите сверху сырно-чесночную намазку.
Все готово! В качестве гарнира можно одновременно с курицей запечь кусочки тыквы и подать блюдо со свежей рукколой.
Курица получается просто великолепной: сочной, нежной и ароматной. Чеснок придает мясу пикантность, а сливочное масло прекрасно раскрывает насыщенный вкус пармезана.
Приятного аппетита!
Надо попробовать! Оставлю в закладках, приготовлю. Спасибо.
Ни разу не встречала такой рецепт.
Интересно, надо сделать на ужин. Подойдет такое блюдо когда гостей ждешь..
Спасибо! Завтра сделаю. И тыква на гарнир есть!