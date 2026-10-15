Форум
Войти
Ваш регион - Екатеринбург и область?
Реклама
Аверина Юлия
Горячие блюда

Самые вкусные куриные ножки

Рецепт этих куриных ножек мы заприметили давно, но долго не решались приготовить: казалось, ну что особенного можно придумать с обычной курицей? Однако после того, как приготовили голени по этому рецепту, поняли — это один из самых вкусных вариантов приготовления птицы!

Сразу делимся рецептом с вами и от души рекомендуем попробовать такую курочку дома.

Ингредиенты на 600–700 г куриных голеней

Для маринада:

  • соевый соус — 3 ст. л.;
  • сладкая паприка — 1 ч. л.;
  • сухой чеснок — 1 ч. л.;
  • растительное масло — 1 ст. л.;
  • черный молотый перец — по вкусу.

Для сырно-чесночной намазки:

  • сливочное масло — 20 г;
  • твердый сыр, лучше пармезан, — 25 г;
  • чеснок — 1–2 зубчика;
  • свежая или сушеная зелень — по вкусу.

1. Подготовьте голени. Снимите с куриных голеней кожу и сделайте на каждой несколько глубоких надрезов. Переложите мясо в глубокую миску. Добавьте соевый соус, растительное масло, сухой чеснок и паприку. Приправьте черным перцем. Тщательно вотрите маринад в мясо и оставьте минимум на 15 минут. Если есть время, можно мариновать курицу дольше.

2. Выложите голени в один слой в форму для запекания. Отправьте в духовку, разогретую до 200 °C с конвекцией, примерно на 30 минут.

3. Приготовьте намазку. В мягкое или слегка растопленное сливочное масло добавьте измельченный чеснок, натертый сыр и зелень. Ее можно взять любую на свой вкус. Мы использовали сушеную кинзу. Тщательно перемешайте.

4. Через 30 минут достаньте голени из духовки. Пока мясо горячее, сразу же нанесите сверху сырно-чесночную намазку.

Все готово! В качестве гарнира можно одновременно с курицей запечь кусочки тыквы и подать блюдо со свежей рукколой. 

Курица получается просто великолепной: сочной, нежной и ароматной. Чеснок придает мясу пикантность, а сливочное масло прекрасно раскрывает насыщенный вкус пармезана.

Приятного аппетита!

 

Обсуждение на форуме

3
Две Морковки
16.10.26, 20:34

Надо попробовать! Оставлю в закладках, приготовлю. Спасибо.
Ни разу не встречала такой рецепт.

Аноним 501
17.10.26, 10:53

Интересно, надо сделать на ужин. Подойдет такое блюдо когда гостей ждешь..

Маристотель
17.10.26, 20:55

Спасибо! Завтра сделаю. И тыква на гарнир есть!

Оставить комментарий
Реклама
Горячие блюда
Реклама
Реклама