Рис с мидиями в паназиатском стиле

Рецепт риса с мидиями встречается и в итальянской, и в паназиатской кухне. Мидии и рис отлично сочетаются между собой, разница во вкусе будет достигаться за счет специй, способа приготовления или посуды.

У нас после приготовления супа Том ям остались тайские приправы, используем их для приготовления риса по этому рецепту!

Рис по-тайски с мидиями

Понадобится: рис длиннозерный пропаренный - 1 стакан;

мидии - 400 г;

помидоры в собственном соку - 50-100 мл;

грибы - 200 г;

чеснок - 4 зубчика;

зеленый лук - небольшой пучок;

кинза- небольшой пучок;

репчатый лук - 1 шт.;

морковь - 1 шт.;

сок лайма или лимона - 2 ст. ложки;

маленький стручок острого перчика;

соевый соус - 2 ст. ложки;

паста Том ям - 2 ст. ложки;

лемонграсс - 2 стебля;

устричный соус - 2 ст. ложки;

соль, мед, перец, зира, кориандр - по вкусу;

сливочное масло - 4 ст. ложки;⠀

! Можно обойтись без лемонграсса и пасты Том ям! Грибы можно взять любые, шампиньоны, вешенки или домашние заморозки (в нашем случае - белые грибы).

1. Мидии размораживаем, промываем, убираем нити (биссус). Обсушиваем.

2. Рис хорошо промываем, оставляем в холодной воде.

3. Лемонграсс нужно раздавить ножом и нарезать на кусочки под углом 45 градусов, в перчатках очистить перчик от семян, нарезать его полукольцами, почистить чеснок.

4. В глубокой сковороде растапливаем половину сливочного масла.

5. Обжариваем нарезанный слайсами чеснок, лемонграсс и перчик 2 минуты, добавляем мидии, обжариваем ещё пару минут, добавляем устричный соус, пасту Том ям, сок лайма, соевый соус и мед. Жарим на сильном огне ещё пару минут.

6. Убираем кусочки лемонграсса, тепрь мидии нужно переложить из сковородки, они готовы.

7. Морковь и лук режем соломкой. На сковороде растапливаем вторую половину сливочного масла, в нём нужно буквально минуту прогреть специи, которые вам нравятся (у нас - молотые кориандр, зира, паприка).

8. Добавляем к специям морковь и лук, обжариваем 5 минут.

9. К овощам добавляем рис, жарим всё месте на среднем огне 10 минут, постоянно помешивая. Если у вас грибы свежие, то нарежьте их кубиком и добавьте на этом этапе.

10. Кладем помидоры в собственном соку, половину мелко нарезанной зелени. Размороженные белые грибы вместе с соком добавляем сейчас.

11. Нужно налить 1,5 стакана кипятка, всё перемешать и оставить на блюдо под крышкой на самом медленном огне. Засекаем 10 минут, не перемешиваем.

12. Добавляем мидии, перемешиваем, пробуем! Можно добавить немного соевого соевого соуса, соли, меда и рыбного соуса, чтобы выровнять вкус. Готовим еще минут 5 на небольшом огне. Если вся вода выпарилась, а рис ещё твердый, налейте немного кипятка.

Перед подачей щедро посыпьте рис с мидиями зеленым луком и кинзой.

Приятного аппетита!