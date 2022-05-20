Мясная мини-запеканка «Стожок»

Этот рецепт - для любителей вкусно поесть, предпочитающих интересную подачу. Сочетание мясной прослойки, начинки и сыра порадует поклонников различных запеканок и фаршированных котлет. Блюдо получается сытное, вкусное, подойдет для воскресного обеда или праздничного ужина. (Да, майонез в рецепте можно заменить на сметану!)

Мясные Стожки

Ингредиенты на 7-8 шт: - фарш 800 г;

- помидор 2-3 шт.;

- лук 1 шт.;

- соленые огурцы 1 банка;

- картофель 5-6 шт.;

- майонез 100-150 г;

- сыр 250 г;

- масло подсолнечное для жарки;

- грибы 250 г;

- яйцо 1 шт.;

- соль, перец и приправы по вкусу.

Способ приготовления:

1. Картофель варим в мундире до готовности.

2. Огурцы и помидоры нарезаем кружочками.

3. Лук и грибы нарезаем как можно мельче, обжариваем на подсолнечном масле до готовности.

4. Фарш перекладываем в миску, разбиваем туда яйцо, добавляем соль, перец и приправы (у меня сушеный чеснок и прованские травы), перемешиваем до однородности.

5. Как только картошка сварилась, даём ей немного остыть, затем снимаем кожуру и натираем на крупной терке.

6. Сыр натираем на мелкой тёрке.

7. На противень выстилаем бумагу для выпечки, смазываем маслом. Делим фарш на 7-8 равных частей, выкладываем и формируем плоские круглые котлетки толщиной примерно 1 см. Смазываем каждую котлету тонким слоем майонеза (или сметаны), для сочности.

8. Выкладываем грибы с луком, затем огурцы, помидоры, картофель, смазываем майонезом и выкладываем сыр с горкой.

9. Котлеты отправляем в разогретую до 180° духовку на полчаса.

Подавать можно с овощами или сочным салатом.

Приятного аппетита!