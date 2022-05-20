Мясная мини-запеканка «Стожок»
Этот рецепт - для любителей вкусно поесть, предпочитающих интересную подачу. Сочетание мясной прослойки, начинки и сыра порадует поклонников различных запеканок и фаршированных котлет. Блюдо получается сытное, вкусное, подойдет для воскресного обеда или праздничного ужина. (Да, майонез в рецепте можно заменить на сметану!)
Мясные Стожки
Ингредиенты на 7-8 шт:
- фарш 800 г;
Способ приготовления:
1. Картофель варим в мундире до готовности.
2. Огурцы и помидоры нарезаем кружочками.
3. Лук и грибы нарезаем как можно мельче, обжариваем на подсолнечном масле до готовности.
4. Фарш перекладываем в миску, разбиваем туда яйцо, добавляем соль, перец и приправы (у меня сушеный чеснок и прованские травы), перемешиваем до однородности.
5. Как только картошка сварилась, даём ей немного остыть, затем снимаем кожуру и натираем на крупной терке.
6. Сыр натираем на мелкой тёрке.
7. На противень выстилаем бумагу для выпечки, смазываем маслом. Делим фарш на 7-8 равных частей, выкладываем и формируем плоские круглые котлетки толщиной примерно 1 см. Смазываем каждую котлету тонким слоем майонеза (или сметаны), для сочности.
8. Выкладываем грибы с луком, затем огурцы, помидоры, картофель, смазываем майонезом и выкладываем сыр с горкой.
9. Котлеты отправляем в разогретую до 180° духовку на полчаса.
Подавать можно с овощами или сочным салатом.
Приятного аппетита!