Куриная ветчина по-домашнему. Что может быть проще?

Новые блюда в семейном меню появляются по-разному: отведали у знакомых, взяли рецепт; пришлось по вкусу блюдо в кафе-ресторане - повторили дома; было вдохновение – придумала-сымпровизировала. Увидела по телевизору, посоветовала подружка, прочитали в журнале–понравилось-попробовали…

Этот рецепт сначала мне не понравился. Я решила - ерунда какая, в коробке… чего только не сочинят . А когда второй раз в «Люблю готовить» увидела - удивилась (надо же, настойчиво хвалят рецептик-то!). Дай, думаю, попробую, тем более несложно, да и забавно – варить в пакете. И ведь действительно вкусно! Теперь предлагаю и вам – попробуйте! Легко приготовить, доступные продукты. При этом получается достойный даже парадного стола куриный рулетик – вкуснее покупного, нежирный, никаких добавок-консервантов, да и дешевле выйдет. Итак, рецепт Ирины Лукьяновой (п. Первомайский, Тамбовская обл.).

Куриная ветчина в пакете

Очень вкусно, просто и весело! Из серии «простые рецепты» - все порезал и поставил – а готовится оно само

Понадобится:

Мясо куриное – 1 кг. (можно с окорочков, бедер, с целой курицы – как любите);

Чеснок – 2-3 зубчика;

Желатин – 25 гр.;

Грецкие орехи - полстакана;

Соль, перец;

Зелень для оформления.

Грецкие орехи здесь присутствуют в качестве наполнителя – это не обязательный компонент. Я делала с одними орехами, с орехами и черными маслинами без косточки, с орехами и маринованными шампиньонами. На вкус - отлично! Думаю, что будет вкусно с черносливом и орехами, да в принципе много чего можно положить, варьируя тем самым вкус рулета: перчик болгарский кусочками, кукурузные зернышки, курага…

1. Нужен пакет/коробка/тетрапак объемом один литр. Из-под молока, сока, кефира - такая обычная коробка, с фольгой внутри. По верхнему краю её надо аккуратно разрезать, по шву.

2. Куриное мясо освободить от костей (если не филе). Вкусно, когда мясо и с окорочков, и с грудки – одно белое мясо будет суховато. Косточки пойдут на бульон (на суп), в этом рецепте они больше фигурировать не будут .

Кожу можно снять – можно оставить, как любите и как хотите. Я убрала всю, и ветчина получилась практически без жира, это мне очень понравилось! Диетически вполне . Полученное мясо порезать ножом на средние кусочки – примерно 2-3 см. У меня при отрезании от косточек получились кусочки и покрупнее, и помельче – нормально. На то она и ветчина, а не колбаса, чтоб мясо чувствовалось.

В миску кладем порезанное мясо, орехи (или тот наполнитель, который вы выбрали, или без него), выдавливаем чеснок через пресс, солим, перчим.

3. А теперь высыпаем желатин – фокус в том, что он прямо сухой, из пакетика, никакого замачивания не нужно! Курица даст сок, и этого будет достаточно! Хорошенечко перемешиваем.

4. Укладываем в коробку эту мясную смесь, утрамбуем ложкой.

Сверху коробку нужно закрыть – в рецепте было написано – крепко зашить. Мне стало лениво зашивать, и я замотала пленкой пищевой – получилось отлично, быстро и надежно. Можно завернуть донышко пакета в фольгу (для пущей подстраховки, чтобы наш рулетик из пакета через дно не сбежал , в том случае если пакет решит приклеиться к днищу кастрюльки)

5. Все. Варим эту конструкцию в кастрюле с водой – я варила примерно 1,5 часа. Коробку нужно поставить так, чтобы в неё не заливалась вода. Вода должна слегка кипеть, не бурно.

6. Аккуратно достаем коробку – снизу лучше поддерживать большой ложкой-поварешкой, и ставим в маленькую пустую кастрюльку или на тарелку – охлаждаться. Сначала на столе где-нибудь, до комнатной температуры, потом в холодильнике. Я сварила вечером, поэтому пробовала утром, а ночь коробка стояла в холодильнике.

7. Пленку сняли, разрезали коробку, чтоб легче вынималось, и – оп-ля! – готова наша ветчинка (или рулетик? ).

У меня получилось ¾ рулета в красивой желейной «обертке», а ¼ - верхняя часть, без желе. Видимо, курица дала мало сока. Оба варианта – «желейный» и простой – вкусные-вкусные

Режем её острым ножиком, и с удовольствием поедаем!

Приятного аппетита!