Рецепт, покоривший соцсети! Трендовые куриные конвертики в пергаменте

Рецепт этих куриных конвертов уже несколько месяцев активно расходится в интернете. Готовят их с разными начинками, но основной ингредиент - куриный фарш. Также необходим пергамент. Или специальные листы на основе пекарской бумаги и специй, которые продаются в продуктовых магазинах.

Ингредиенты на пять конвертиков:

куриный фарш 500 г;

луковица 1шт;

плавленый сыр 100 г;

моцарелла 100 г;

помидоры 1 шт;

шампиньоны 3 шт;

ветчина 70 г;

чеснок 2-3 зубчика;

яйцо;

панировочные сухари/кунжут;

соль;

перец.

1. Для начала приготовим куриный фарш. Мы сделали его из куриных грудок. Пробили в блендере с чесноком, луковицей и солью. Вы можете пропустить всё через мясорубку.

2. Чтобы сделать "кармашки" самостоятельно нам понадобится хорошая пергаментная бумага. Для идеально ровной формы обведем тарелку 16-18 см простым карандашом и перевернем бумагу. Готовим там, где карандаша нет, но его видно. По этому кругу распределим около 100 г куриного фарша. Мы не смазываем пергамент маслом, но можно посыпать его специями: чесноком и паприкой. Но это по желанию.

3. На одну из половин выкладываем начинку. Вообще это может быть всё, что угодно! Мы взяли классические сочетания: тянущийся сыр, ветчина, грибы и помидор. Также можно добавить зелень.

4. Накрываем начинку второй частью нашего куриного теста. Фарш прекрасно отделяется от пергамента. Формируем "кармашек" смоченными в воде руками.

5. Смазываем сверху желтком и посыпаем кунжутом. Можно панировочными сухарями.

Мы также попробовали делать куриный кармашек без чётких контуров, а на глаз. Честно говоря, вышло не хуже!

Еще один способ приготовить куриные конвертики - это воспользоваться готовыми листами пергамента со специями. Они уже много лет продаются в магазинах, но, благодаря интернету, стали популярными именно сейчас.

По листу из упаковки распределяем фарш и также выкладываем на одну его половину начинку. Закрываем конверт.

Все три конвертика отправляем в духовку на 25 минут при температуре 200 градусов. Последние минут 7 мы выпекали их с конвекцией в режиме, где у духовки нагревается только верх.

В итоге мы получаем очень сочные, сытные и аппетитные куриные кармашки. В целом, чтобы приготовить такое блюдо, необязательно покупать листы со специями. Пергамент и ваши любимые приправы прекрасно справятся с задачей. При этом мы не добавили ни капли масла в блюдо. А вот покупные листы щедро пропитаны растительным маслом.

Приятного аппетита!