Аверина Юлия
Горячие блюда

Рецепт, покоривший соцсети! Трендовые куриные конвертики в пергаменте

Рецепт этих куриных конвертов уже несколько месяцев активно расходится в интернете. Готовят их с разными начинками, но основной ингредиент - куриный фарш. Также необходим пергамент. Или специальные листы на основе пекарской бумаги и специй, которые продаются в продуктовых магазинах. 

Ингредиенты на пять конвертиков: 

  • куриный фарш 500 г;
  • луковица 1шт;
  • плавленый сыр 100 г;
  • моцарелла 100 г;
  • помидоры 1 шт;
  • шампиньоны 3 шт;
  • ветчина 70 г;
  • чеснок 2-3 зубчика;
  • яйцо;
  • панировочные сухари/кунжут;
  • соль;
  • перец.

1. Для начала приготовим куриный фарш. Мы сделали его из куриных грудок. Пробили в блендере с чесноком, луковицей и солью. Вы можете пропустить всё через мясорубку. 

2. Чтобы сделать "кармашки" самостоятельно нам понадобится хорошая пергаментная бумага. Для идеально ровной формы обведем тарелку 16-18 см простым карандашом и перевернем бумагу. Готовим там, где карандаша нет, но его видно. По этому кругу распределим около 100 г куриного фарша. Мы не смазываем пергамент маслом, но можно посыпать его специями: чесноком и паприкой. Но это по желанию.

3. На одну из половин выкладываем начинку. Вообще это может быть всё, что угодно! Мы взяли классические сочетания: тянущийся сыр, ветчина, грибы и помидор. Также можно добавить зелень.

4. Накрываем начинку второй частью нашего куриного теста. Фарш прекрасно отделяется от пергамента. Формируем "кармашек" смоченными в воде руками. 

5. Смазываем сверху желтком и посыпаем кунжутом. Можно панировочными сухарями. 

Мы также попробовали делать куриный кармашек без чётких контуров, а на глаз. Честно говоря, вышло не хуже!

Еще один способ приготовить куриные конвертики - это воспользоваться готовыми листами пергамента со специями. Они уже много лет продаются в магазинах, но, благодаря интернету, стали популярными именно сейчас.

По листу из упаковки распределяем фарш и также выкладываем на одну его половину начинку. Закрываем конверт. 

Все три конвертика отправляем в духовку на 25 минут при температуре 200 градусов. Последние минут 7 мы выпекали их с конвекцией в режиме, где у духовки нагревается только верх. 

В итоге мы получаем очень сочные, сытные и аппетитные куриные кармашки. В целом, чтобы приготовить такое блюдо, необязательно покупать листы со специями. Пергамент и ваши любимые приправы прекрасно справятся с задачей. При этом мы не добавили ни капли масла в блюдо. А вот покупные листы щедро пропитаны растительным маслом. 

Приятного аппетита! 

