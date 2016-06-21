Нефотогеничность, пожалуй, единственный минус этого сытного повседневного блюда, поэтому мы с редакцией решили рецепт опубликовать. Название беру в кавычки, потому что от того популярного советского рецепта в нем только идея – макаронные изделия, приготовленные с мясным фаршем.

Такие «макароны» очень любят мои дети и их приятели, да и взрослые обычно не отказываются. Готовлю в мультиварке, это удобно и легко, и мыть потом нужно всего лишь одну кастрюльку. Для дачи – оптимальный вариант. Пробуйте!

"Макароны по-флотски" в мультиварке

Понадобится: Этого количества продуктов хватит на компанию, 8 больших порций. На четверых готовьте из половины продуктов!

Фарш – 400-500 гр.;

Рожки небольшого размера (спиральки, рифленые трубочки) – 450 гр.;

Морковь – 1 шт.;

Лук репчатый – 1 крупная луковица;

Масло растительное для жарки – 1-2 ст. л.;

Соль – 1 ч. л.;

Пряные травы, перец молотый – по вкусу;

* Понадобятся рожки-спиральки-трубочки небольшого размера, такие быстро и равномерно готовятся и хорошо впитывают соус.

* Фарш подойдет любой, я беру куриный нежирный. Если замороженный - нужно полностью разморозить.

* Лук нарежьте мелко, морковь натрите на крупной терке. Готовьте на режиме «Выпечка» - разогрейте ложку растительного масла, при открытой крышке потушите лук и морковь, слегка обжарьте.

* Добавьте фарш, влейте около полстакана холодной воды и хорошо перемешайте. Фарш станет жидким. Пару минут готовьте, помешивая и разминая комочки фарша – так он не запечется «котлетой», а получится рассыпчатым.

* Добавьте приправы, соль. Фарш должен получиться чуть пересоленным, часть соли возьмут в себя макароны. Тушите до готовности, можно дать воде испариться и фарш слегка поджарить. Я не жарю. Куриный фарш готовится быстро, минут 10, фарш из другого мяса готовьте дольше.

* Вскипятите воду, нужен крутой кипяток. Всыпьте рожки, перемешайте, чтобы они покрылись маслом. Влейте кипяток, так, чтобы он чуть-чуть покрывал рожки. Перемешайте, закройте крышку и готовьте по времени, указанном на упаковке с рожками. За время варки разок перемешайте, и еще раз, когда будут готовы. Подогрев не включайте, могут раскиснуть и слипнуться.

* Подавайте с овощным салатом, свежей зеленью.

Приятного аппетита!