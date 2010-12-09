Рулетовое время на u-mame! Готовим рыбный рулет (рецепт с ВИДЕО)

Я заметила – есть люди, готовые есть рыбу всегда, везде, в любом виде и любом количестве, потому, что рыба – это вкусно. Однако не все любители поесть так считают - кто-то рыбу не любит, или любит, но не всякую, или «чтоб только без костей», а еще некоторые находят рыбу слишком простой, обыденной, или вот приготовить не знают как: жареная – вредно, паровая – скучно... А рулет пробовали делать? Очень просто, а выглядит нарядно, можно и на праздник приготовить, и в будни на бутерброд положить, и рыба подойдет разная. Давайте попробуем!

Очень советую не покупать готовый фарш для этого рулета, а приготовить самостоятельно. Конечно, понадобится немного времени на то, чтоб отделить мякоть и удалить все косточки – зато фарш точно получится свежий и вкусный. Чтобы упростить подготовку, выберите рыбу, в которой мало костей, или рыбное филе.

Рулет рыбный

Понадобится :

Для рыбного фарша:

Филе рыбы, без костей и кожи – 500 гр.;

Лук-репка – 1 большая луковица;

Масло растительное для жарки лука;

Яйцо – 1 шт.;

Сливки – 1/3 стакана;

Соль, перец черный молотый.

Для омлета:

Яйцо – 4 шт.;

Сливки или молоко – 1/3 стакана;

Зелень петрушки и укропа – ½ пучка;

Соль – щепотка.

Лимон, маслины, зелень для сервировки.

Я делаю этот рулет из судака, мне нравится отсутствие сильного «рыбного» запаха и нежный вкус.

· Рыбное филе нужно превратить в фарш. Лук для фарша нарежьте полукольцами и поджарьте его на небольшом огне до мягкости и легкой румяности, и дайте немного остыть. В блендер одновременно загрузите филе, поджаренный лук, яйцо, сливки, соль и перец – включаем – нужно получить пышную однородную массу.

· Для омлетных блинчиков разболтайте яйца со сливками или молоком и щепоткой соли, добавьте мелко нарубленную зелень (только листочки, грубые стебли лучше выбросить).

! Омлет можно приготовить в духовке, на прямоугольном противне, или на сковородке – выбирайте, как вам больше нравится. В духовке у вас получится один прямоугольный омлет, противень выстелите листом бумаги для выпечки.

· На сковородке, мне кажется, будет быстрее. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла, вылейте половину омлетной смеси, накройте крышкой и убавьте нагрев. Тонкий омлет жарится быстро, несколько минут. Снимите его на тарелку, чтобы остыл – и так же поджарьте второй.

· Прямоугольный лист пергамента для выпечки слегка смажьте маслом, и выложите ровным слоем рыбный фарш, на него – омлеты. Второй омлет нужно порвать на части, чтобы закрыть весь фарш.

Приподнимите край бумаги в направлении «от себя» и скатайте фарш в плотный рулет. Заверните в этот же пергамент, потом в фольгу, концы закрутите, как конфетку.

Запекайте в духовке при 190-200 градусах минут 40, или приготовьте в пароварке.

· Готовый рулет остудите, тогда он станет плотным и не раскрошится при разрезании. Разверните, если хотите – обваляйте его в рубленой зелени, будет красиво. Острым ножом разрежьте на ломтики-порции, при подаче украсьте лимоном, маслинами и зеленью.

Приятного аппетита!

За помощь в съемках благодарим:

Екатеринбургского производителя приправ, пряностей и специй «Айдиго»